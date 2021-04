Landkreis Leipzig lehnt Eröffnung weiterer Wertstoffhöfe ab

Landkreis Leipzig

Der Landkreis Leipzig unterhält derzeit ein Netz von zehn Wertstoffhöfen, an denen Bürger Sperrmüll, alte Elektrogeräte, Gartenabfälle und Co. entsorgen können. Im jüngsten Ausschuss für Wirtschaft, Kreisentwicklung und Umweltschutz ging es um den Wunsch von drei Kommunen, weitere Standorte zu errichten.

Wünsche aus Geithain, Colditz und Naunhof

Wie Jens Meissner, Geschäftsführer der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell), informierte, hätten sich die Städte Geithain, Colditz und Naunhof mit entsprechenden Ansinnen an die Verantwortlichen gewandt. Am konkretesten seien die Vorstellungen in Geithain. Ein konkreter Antrag liege auch seitens der Stadt Colditz vor, während die Überlegungen für einen Standort in Naunhof seitens der Stadt nur vage seien und eher in die Zukunft gerichtet.

Die Kell erläuterte, dass man das bestehende Netz der Sammelstellen für ausreichend hält. Derzeit können Bürger Standorte in Bad Lausick, Brandis (Ortsteil Beucha), Borna, Frohburg, Grimma, Groitzsch-Wischstauden, Großpösna (Ortsteil Störmthal), Markkleeberg, Markranstädt (Ortsteil Großlehna) und Wurzen anfahren. Damit seien die Wege aus Sicht der Kell für alle Bürger vertretbar. „Die Wertstoffhöfe decken jeweils einen Umkreis von weniger als 15 Kilometern ab“, erläuterte Meissner. „Außer im Raum Colditz/Mutzschen ist ein Wertstoffhof innerhalb eines 10-Kilometer-Radius für jeden Landkreisbewohner erreichbar.“

Wertstoffhöfe der Kell im Landkreis Leipzig. Quelle: Kell GmbH

Die vorhandenen Anlaufpunkte würden zudem gut angenommen, was Meissner mit Zahlen zu einem stetig steigenden Aufkommen zum Beispiel an Sperrmüll und alten Elektrogeräten untermauerte. Lediglich der Anteil an Grünabfällen gehe in jüngster Zeit zurück, was mit der Einführung der Biotonne aber auch erwartet wurde.

Neuer Wertstoffhof würde 350 000 Euro kosten

Die Eröffnung eines neuen Wertstoffhofes würde Investitionskosten von rund 350 000 Euro verursachen, rechnete der Geschäftsführer vor. Ausgaben für Pacht und andere Fixkosten würden sich auf 25 000 bis 45 000 Euro belaufen. 20 000 Euro würden für Betriebskosten zu Buche schlagen. Für Personal müsse bei einem kleinen Hof mit rund 60 000 Euro und bei einem größeren mit 180 000 Euro kalkuliert werden. Alles Posten, die aus Sicht des kommunalen Abfallentsorgers in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. „Zudem würde sich damit auch keine signifikante Erhöhung der Abfallquote erreichen lassen.“

Die Kell zieht als abschließendes Fazit: „Die Erweiterung der Wertstoffhöfe führt zwar unbestritten zu einer Verbesserung der Serviceleistungen vor Ort, die damit derzeit und in Zukunft verbundenen Kosten stehen jedoch nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den abfallwirtschaftlichen Zielen des Landkreises.“ Zudem brächten neue gesetzliche Regelungen zum Beispiel für die Entsorgung von Elektroaltgeräten weitere Herausforderungen mit sich. Der Ausschuss folgte dieser Meinung und empfahl einstimmig, am derzeit bestehenden System aus zehn Sammelstellen festzuhalten.

Von Simone Prenzel