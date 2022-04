Landkreis Leipzig verschickt keine Quarantäne-Bescheide mehr

Landkreis Leipzig

Wie in ganz Sachsen sind auch im Landkreis Leipzig seit Wochenbeginn neue Regelungen für die Corona-Quarantäne in Kraft getreten. Die Kreisbehörde weist in dem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass seit 25. April keine Quarantäne-Bescheide mehr verschickt werden.

Für den Nachweis einer Infektion gegenüber dem Arbeitgeber und somit auch für Entschädigungszahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz reiche der Nachweis eines positiven PCR-Testes aus, so die Pressestelle des Landratsamtes. Bei Symptomfreiheit hat sich zudem die Quarantäne-Dauer auf fünf Tage verkürzt.

Ab 1. Mai versendet das Gesundheitsamt auch keine Genesenen-Bescheide mehr. Wer ein Zertifikat benötigt, könne sich dieses in einer Apotheke ausstellen lassen. Als Nachweis über die Infektion müsse dort das positive PCR-Testergebnis vorgelegt werden.

Von sp