Landkreis Leipzig

Klimaschutz über Gemeindegrenzen hinweg denken und konkrete Maßnahmen vor Ort anstoßen, das hat sich der Landkreis Leipzig vorgenommen. Bereits mit dem Kreisentwicklungskonzept aus dem Jahr 2011 habe man sich zu dieser Herausforderung bekannt, unterstreicht Gesine Sommer, Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung. Nachdem sich der Landkreis 2016 erfolgreich um eine Teilnahme am bundesweiten Klimaschutzprojekt „Landkreise in Führung“ bewarb, folgte im Vorjahr dann der nächste Schritt. „Im Rahmen einer ebenfalls vom Bund geförderten Initialberatung haben wir uns zu kommunalen und kreisweiten Klimaschutzmöglichkeiten beraten lassen“, erläutert Sommer. Inzwischen liegt ein erstes Arbeitsergebnis vor: ein energiepolitisches Leitbild für den Landkreis bis 2030, auf das sich eine Arbeitsgruppe mit wichtigen Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kreis- und Kommunalverwaltungen sowie der Politik verständigt hat.

Erneuerbare Energie und alternative Mobilitätskonzepte fördern

Aus einer intensiven Abstimmung seien vier Leitgedanken hervorgegangen. So wolle man sich darauf fokussieren, den Strukturwandel aktiv zu begleiten und das Ende der Braunkohle-Ära als Chance für Wachstum und Wohlstand zu nutzen. „Dafür“, betont die Leiterin der Stabsstelle, „möchten wir gezielt zukunftsfähige, innovative und klimafreundliche Wirtschaftsstrukturen initiieren.“ Ebenso wolle man die Nutzung erneuerbarer Energien sowie Speichertechnologien wie die Wasserstoffnutzung fördern. „Zur Vermeidung verkehrsbedingter Co2-Emissionen schreiben wir die Nahverkehrsplanung und- förderung zukunftsfähig fort. Alternative Mobilitätskonzepte, die auf den Pkw verzichten, sollen Vorrang haben.“ Weitere Anliegen seien eine enge Begleitung und Beratung der Kommunen, ebenso die Entwicklung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft.

Klimamanager soll innerhalb von zwei Jahren Konzept erarbeiten

Das Leitbild soll durch ein umfassendes kreisliches Klimaschutzkonzept ergänzt werden. „Dazu haben wir im Juni Fördermittel beim Bund beantragt“, erläutert Gesine Sommer. Sobald es grünes Licht gibt, will der Landkreis einen Klimamanager einstellen, der das Konzept maßgeblich erarbeiten soll. Die Personalkosten werden mit 80 000 Euro für zwei Jahre veranschlagt. Die Förderung durch den Bund beträgt 65 Prozent.

Kommunen im Wurzener Land bereits Vorreiter im Klimaschutz

Dabei fängt die Region nicht bei null an. „Es gibt mehrere Kommunen, die uns schon einen Schritt voraus sind“, erklärt die Leiterin der Stabsstelle anerkennend. In einem Bericht des Büros Seecon Ingenieure, der die bisherigen Klimaschutzbemühungen zwischen Hohburger Bergen und Schnauderaue auswertet, werden die ökologischen Vorreiter konkret benannt: „Die Stadt Markranstädt sowie die Gemeinden Bennewitz, Thallwitz und Lossatal zeigen bisher das größte Engagement auf dem Gebiet des Klimaschutzes“, heißt es in dem Abschlussdokument. Besonders im Rahmen des EU-Förderprogramms Zenapa würden sich die Kommunen des Wurzener Landes stark engagieren. „Auf diesen Beispielen wollen wir natürlich aufbauen“, versichert Gesine Sommer. So ist Anfang 2020 ein „Rollender Workshop“ durch einige Vorzeigekommunen geplant. Unter dem Stichwort „Erlebbarer Klimaschutz im Landkreis Leipzig“ soll eine Busexkursion unter anderem zu einer Mieterstromanlage im Bornaer Hochhausviertel, nach Thallwitz, Großpösna und auf die Deponie Cröbern führen.

Das Landratsamt plant zudem erste konkrete Vorhaben: So steht die alte Heizung am Bornaer Hauptsitz auf der Abschussliste. Auslaufende Verträge böten hier die Chance, sich von der alten Gasheizung zu verabschieden und künftig Kosten zu sparen.

Von Simone Prenzel