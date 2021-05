6,2 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren sollen in Deutschland zu den funktionalen Analphabeten gehören. Das heißt: Sie können zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, haben aber Probleme, zusammenhängende kürzere Texte zu verstehen und selbst zu formulieren.

Jeder zweite funktionale Analphabet soll Deutsch als Muttersprache haben, der Großteil einen Schulabschluss und mehr als die Hälfte einen Job. Berufe, in denen der Anteil funktionaler Analphabeten überdurchschnittlich hoch ist, sind Hilfsarbeiter auf dem Bau sowie Köche, Maler und Lkw-Fahrer, heißt es in einer Studie.

2015 hat das Bundesbildungsministerium die Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung ausgerufen, um die Lese- und Schreibkompetenzen von Erwachsen in Deutschland bis 2026 deutlich zu verbessern. Dazu werden Bildungsangebote und Selbstlernmöglichkeiten geschaffen.

Einer der Anbieter im Landkreis Leipzig ist das Bildungs- und Sozialwerk Muldental in Grimma. Es bietet Grund- und Aufbaukurse für funktionale Analphabeten, die jeweils ein Jahr dauern. Außerdem gibt es seit kurzem eine Anlaufstelle zweimal in der Woche, wo Betroffene unkompliziert und ohne Anmeldung vorbei kommen können. Sei es weil sie Fragen haben, Hilfe brauchen, um Amtsbriefe zu verstehen, selbst etwas am PC schreiben wollen oder einfach reden wollen. Dies ist möglich: donnerstags 15.30 bis 16.30 Uhr sowie freitags 10 bis 11 Uhr in Grimma, Karl-Marx-Straße 8, 4. Etage. Ansprechpartner für all diese Angebote sind Lysann Matthiesen (Tel. 03437/7066816, Mail: lysann.matthiesen@bws-muldental.de) und Andreas Mende (Tel. 03437/7075114, Mail: andreas.mende@bws-muldental.de).