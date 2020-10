Landkreis rudert zurück: Arbeiten an der Muldebrücke in Grimma verschoben

Grimma

Die befürchtete Vollsperrung der Grimmaer Muldebrücke während der Herbstferien entfällt. Die Fahrbahnerneuerung an den Knotenpunkten zur B 107 und S 11 wird verschoben. Das teilte am Donnerstag das Landratsamt in Borna mit. Hintergrund sei die Ablehnung der übergeordneten Straßenverkehrsbehörde (Landesamt für Straßenbau und Verkehr) zur geplanten Umleitung. Wie Brigitte Laux, Sprecherin im Landratsamt, erklärte, sollte der Verkehr während der zweiwöchigen Vollsperrung über die Autobahn 14 umgeleitet werden.

Lasuv wollte nur Schwerlastverkehr auf Autobahn

Offenbar befürchteten Verkehrsexperten in Dresden, dass auch Mopeds und Traktoren den Umweg über die schnelle Tangente zwischen Leipzig und Dresden nehmen. Deshalb wollten sie diese Umleitung nur für den Schwerlastverkehr akzeptieren. Für den Rest sollte das Landratsamt in Absprache mit der Stadt Grimma eine Alternative über umliegende Ortsteile finden. „Die Planung einer geforderten zweiten Umleitungsstrecke ist nicht im gesetzlichen Ankündigungsrahmen realisierbar“, so Laux weiter. Dies nicht zuletzt, weil die Schilder neu hergestellt werden müssten. Warum das alles nicht im Vorfeld geklärt wurde, blieb am Donnerstag offen.

Die Sperrung der Muldebrücke in Grimma soll nun erst im Sommer 2021 erfolgen. Quelle: Landratsamt

Die Baumaßnahme hatte nicht nur in den Amtsstuben für Kopfschmerzen gesorgt. Aufgrund einer Kommunikationspanne, wie Laux vermutet, musste die Regionalbus Leipzig GmbH innerhalb einer Woche Alternativen für den Busverkehr über die Muldebrücke finden. „Die Brücke über die Mulde zwischen Nerchauer Straße und Bundesstraße 107 hat im Verkehrskonzept unserer Gesellschaft eine Schlüsselfunktion für das östliche Muldental“, betont Thomas Fröhner, Leiter Organisation des Busunternehmens. Sie führe auf kurzem Weg den Verkehr in die beziehungsweise aus der Stadt Grimma und stelle gleichzeitig eine wichtige Anbindung an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie an weitere Buslinien dar. Die Experten des Unternehmens hätten Kopfstände gemacht, um für die zweiwöchige Sperrung Alternativen zu finden.

Regionalbus erfuhr erst am 7. Oktober von Maßnahme

Erst am 7. Oktober hatte Regionalbus von der avisierten Sperrung der Muldebrücke in Grimma erfahren und am Donnerstag den alternativen Fahrplan final abgestimmt und bekannt gegeben. Selbst Anzeigen wurden geschaltet. Nun auch hier die Rolle rückwärts. Fröhner zeigte sich sprachlos, hofft aber nun, für die aus seiner Sicht notwendige Maßnahme genügend Vorbereitungszeit für die Regelung des Busverkehrs zu haben. Es seien schließlich auch Fristen und Dienste zu berücksichtigen. Man brauche Vorlauf.

Verkehrschaos dann im Sommer 2021

Die Muldenbrücke bleibt vorerst für den Verkehr offen. Aber das befürchtete Verkehrschaos und die Einschränkungen für die Grimmaer werden damit nur vertagt. Die Baumaßnahme links und rechts der Muldenbrücke wird jetzt für die Sommerferien 2021 geplant, „in der Hoffnung, dann nicht mit anderen, bereits absehbaren Maßnahmen zu kollidieren“. Dabei besteht, wie Laux versicherte, kein Handlungsbedarf am Brückenbauwerk. Vielmehr müssen die Decken der Kreuzungen links und rechts der Mulde erneuert werden. Denn diese müssen ertüchtigt werden, weil der Verkehr während des Baus der Autobahnbrücke über die Mulde zwischen Grimma und Mutzschen sich hier erhöhen wird.

Weil es sich bei dem Vorhaben in Grimma trotz Bundes- und Staatsstraße nicht um einen grundhaften Ausbau handelt, tritt nicht das Lasuv als Bauherr auf. Laux zufolge gebe die Behörde solche Arbeiten wie Deckenerneuerungen an den Landkreis ab.

