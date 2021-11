Landrat Graichen: „Es bedarf einer engen Testung – auch von Geimpften“

Landkreis Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Leipzig steigt weiter rasant und näherte sich am Dienstag der 400er Marke. Wie soll die vierte Welle gebrochen werden? Ein Gespräch mit Landrat Henry Graichen (CDU).

Wie erklären Sie sich den starken Anstieg der Infektionszahlen?

Es handelt sich um eine diffuse und nicht zuordenbare Infektionslage. Begünstigend wirkt die Witterung mit der Folge, dass Aktivitäten in Räumlichkeiten verlegt werden, wo die Ansteckungen schneller erfolgen.

Gibt es Einrichtungen, die derzeit besonders betroffen sind oder verteilen sich die Infektionen quer über den Landkreis?

Die Infektionslage verteilt sich über den gesamten Landkreis. Aktuell sind rund zehn Pflegeheime, fünf Kindertageseinrichtungen und zwei Einrichtungen der Behindertenhilfe betroffen. Bei Schulen kann das Kultusministerium schulscharfe Schutzmaßnahmen wie zeitlich begrenzten Wechselunterricht oder temporäre Schulschließungen anordnen, wie dies aktuell in Machern und Grimma der Fall ist. Seit Montag haben uns 21 Schulen im Landkreis 75 positiv getestete Fälle gemeldet.

Wie hoch ist die Impfquote im Landkreis? Wie viele Senioren über 80 haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten?

Die Impfquote im Landkreis Leipzig liegt bei 63,2 Prozent. Über die Auffrischungsimpfungen liegen mir keine Zahlen vor.

Impfangebote der mobilen Teams werden derzeit überrannt. Die Bedingungen werden als teilweise unzumutbar geschildert. Muss es nicht dringend mehr Angebote wie Impfstellen oder -busse geben, an denen geimpft wird, ohne dass sich die Menschen stundenlang in Warteschlangen einreihen müssen?

Bei der Wahl der Impfstellen ging das DRK gemeinsam mit den Kommunen und dem Landkreis vom bisherigen Impfgeschehen aus. Wegen der stärkeren Nachfrage wollen wir jetzt die Situation optimieren und stimmen uns derzeit dazu ab. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die mobilen Impfteams die Rückfallebene zu den Hausarztpraxen darstellen.

Wie stellt sich aktuell die Situation in den Pflegeheimen dar?

Aktuell ist die Situation im Vergleich zum letzten Herbst ruhiger, sie ist aber auch differenzierter. Durch den stetigen Wechsel der Bewohner ist jetzt bereits ein Teil geimpft, oft auch schon mit der Auffrischungsdosis. Das bedeutet, Aktionen mit mobilen Impfteams, die schnell möglichst viele Personen impfen konnten, werden in dieser Form nicht mehr möglich sein. Jetzt arbeiten die Heime stärker mit den Hausärzten zusammen.

Welche Maßnahmen sind jetzt vordringlich, um die vierte Welle zu bekämpfen?

Wirksam kann der hohen Infektionslage nur mit einer deutlich höheren Impfquote begegnet werden. Ich möchte darüber hinaus an alle appellieren, enge Kontakte zu vermeiden. Je weniger Verbreitungsmöglichkeiten für das Virus bestehen, umso weniger werden gesundheitlich schwächere Menschen erkranken und in den Kliniken versorgt werden müssen. Dazu gehört auch, dass sich vor Zusammenkünften auch geimpfte Menschen testen, da diese das Virus weiter tragen können.

Seit Wochenbeginn gilt in Sachsen 2G, heißt, bestimmte Bereiche sind nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich. Halten Sie diese Maßnahme für zu hart, immerhin können auch Geimpfte das Virus unbemerkt weitertragen?

Es bedarf einer erneuten sehr engen Testung. Dies gilt eben auch für geimpfte Menschen, da diese das Virus weiter tragen können. Das ausschließliche Abstellen auf die Geimpften und Genesenen kann hier eine falsche Sicherheit vortäuschen.

Wie ist das Gesundheitsamt personell aufgestellt? Muss absehbar auch die Bundeswehr wieder zu Hilfe eilen?

Das Gesundheitsamt arbeitet wieder im Sieben-Tage-Rhythmus und kann aktuell die Aufgaben erfüllen. Allerdings mussten wir bereits intern die Aufgabe des Infektionsschutz priorisieren. Der Einsatz der Bundeswehr ist subsidiär. Das heißt, erst wenn wir alle Anstrengungen unternommen haben und die eigenen Kräfte gebündelt haben, wird uns geholfen.

Wann schwärmen die von Gesundheitsministerin Petra Köpping angekündigten Kontrollteams, die jeder Landkreis zu bilden hat, erstmals aus? Und was sind deren Schwerpunkte?

Die Kontrollteams sind zusammengestellt und werden in dieser Woche tätig. Überprüft wird die Einhaltung der Festsetzungen der Coronaschutz-Verordnung. Dazu gehören Zugangsvoraussetzungen, Hygienekonzepte und deren Einhaltung bei Großveranstaltungen, in Gastronomie und Handel wird kontrolliert.

Halten Sie einen erneuten Lockdown noch für vermeidbar?

Wir sollten alles dafür tun, dass dies nicht erfolgt. Und dafür haben wir vieles selbst mit unserem Verhalten in der Hand. Abstand, Hygiene und Alltagsmaske sind nach wie vor einfache Instrumente, um die Ausbreitung eines Virus zu bremsen. Mit einem Impfschutz schützt man sich persönlich vor den schweren Erkrankungen durch das Virus. Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass jeder, der einen Unfall, eine Herzattacke oder anders erleidet oder schwer an Corona erkrankt, eine faire Chance auf Hilfe hat. Das geht nur, wenn die Kliniken noch freie Betten haben und vor allem wenn das Personal auch leistungsfähig ist. Genau das haben wir selbst in der Hand.

Von Simone Prenzel