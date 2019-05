Grimma

Auf dem Grimmaer Markt wurde es Donnerstagmittag eng. Zwischen den Ständen der Wochenhändler stellte die Diakonie Leipziger Land einige Biertischgarnituren auf und lud mit der Aktion „ Grimma nimmt Platz“ jedermann zum Mittagessen ein.

Landrat Henry Graichen ( CDU) und Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) banden sich eine Schürze um, setzten die Kochmütze auf und reichten Kesselgulasch und Tomatensuppe. Auch Getränke und Obst warteten auf hungrige und durstige Gäste. Wer es sich schmecken ließ, wurde um eine Spende gebeten.

Genau genommen bat die Kirchenbezirkssozialarbeit/Allgemeine Soziale Beratung der hiesigen Diakonie zu Tisch – im Rahmen der jetzigen Haus- und Straßensammlung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen. Schon im vorigen Jahr hieß es „ Grimma nimmt Platz“, statt mit der Klingelbüchse durch die Läden zu ziehen. Insofern erlebte die Aktion ihre zweite Auflage – und das mit Erfolg.

Am Ende lagen 445 Euro in der Spendenbox am Fuße des Rathauses. Mit dem Geld der landesweiten Straßensammlung wird dieses Mal die Suchtarbeit der Diakonie im Freistaat unterstützt. Konkret kommt es Projekten für suchtbelastete Eltern und deren Kindern zu Gute, erklärte Diakonie-Beraterin Silke Polster.

Babys abhängiger Mütter in Grimma mit Defiziten

Landrat Graichen weiß, dass diese Arbeit an Gewicht gewinnt. „Das Leid sehen wir in der Jugendhilfe, wenn die Fälle bei uns landen“, sagte er. Es gebe Babys, die durch die Sucht ihrer Mutter alkoholabhängig auf die Welt kommen. Zunehmend würden auch Geburten von Müttern, die süchtig nach harten Drogen sind, verzeichnet.

Zur Galerie Zur Diakonie-Aktion „Grimma nimmt Platz“ haben sich prominente Leute die Kochmütze aufgesetzt und Suppe ausgeschenkt. Die 445 Euro an Spenden fließen in Projekte für suchtbelastete Familien.

Im ersten Halbjahr 2018 hatte es das Jugendamt zum Beispiel mit acht Geburten zu tun, bei denen die Babys während der Schwangerschaft dem Crystal-Konsum ihrer Mutter ausgesetzt waren, nannte Graichen ein konkretes Beispiel. Kinder alkohol- oder drogenabhängiger Frauen „werden teils mit geistigen und körperlichen Defiziten geboren“, weiß der Landrat zu berichten. In der Regel sei es so, dass abhängige Eltern ihrer Erziehungspflicht nicht nachkommen können „und das Kind aus der Familie genommen werden muss“, umriss er eine weitere schlimme Folge des Konsums.

Zur Aktion auf dem Grimmaer Markt konnten sich Interessenten an einem Stand des Gesundheitsamtes auch über Suchthilfe und -prävention informieren. Laut Oberkirchenrat Dietrich Bauer wächst in Deutschland jedes sechste Kind in einer suchtbelasteten Familie auf. In Sachsen seien rund 130.000 Kinder betroffen und einer hohen Gefahr ausgesetzt, selbst süchtig zu werden.

100 Suppen-Portionen waren vorbereitet

Jugendamtsleiter Jens Ranft, Diakonie-Chef Harald Bieling und Grimmas Pfarrer Torsten Merkel setzten ebenfalls die Schöpfkelle an. Die Diakos Service Gesellschaft Grimma hatte etwa 100 Suppen-Portionen vorbereitet. Die Diakonie-Tochter beschäftigt 150 Mitarbeiter, erläuterte Betriebsleiter Felix Dittmann. Sie bereitet nicht nur das Essen für Pflegeheime, Kindergärten und Beratungsdienste der Diakonie, sondern erledigt auch Hausmeister-, Wäsche- und Reinigungsdienste.

Nicht nur Grimmaer nahmen an der Tafel Platz

Helga und Reinhold Seifert aus dem Grimmaer Ortsteil Bahren hatten mit als Erste an den Tischen Platz genommen und ließen sich vom Rathauschef die Mahlzeit reichen. Das betagte Ehepaar fand die Aktion gut. „Bei uns bleibt die Küche heute kalt“, scherzte der 82-Jährige. In Bremen und Cuxhaven sind Marlis Kawohl (62) und ihre Mutter Marichen Kawohl (94) zu Hause. Sie haben eine Woche Grimma-Urlaub hinter sich und wandelten auf den Spuren von Marlis’ Vater, der einst in Mutzschen lebte. „Das ist eine sehr gelungene Aktion“, lobten sie unisono.

Die Suppe schmeckte auch Veronika und Ulf Taubert aus dem vogtländischen Auerbach, die per Reisebus einen Tagesausflug nach Grimma gebucht hatten und sich besonders für die Hochwasser-Ereignisse der Stadt interessierten. „Dass sich hier Landrat und Oberbürgermeister hinstellen, ist stark“, lobte die 67-Jährige ebenso wie das Benennen von Problemen. Es gebe viele Menschen, die Hilfe brauchen, so die Auerbacherin. „Es sind ja nicht alle auf der Sonnenseite des Lebens.“

Von Frank Prenzel