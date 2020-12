Landratsamt ignoriert Naunhofer Bürgerwille zu Ortsdurchfahrt

Naunhof

Jeder vierte Naunhofer hatte sich in einer Unterschriftensammlung für eine Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt ausgesprochen. Doch daraus wird erst einmal nichts, das Landratsamt lehnt eine Reduzierung der Maximalgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde ab. Und auch wer auf eine baldige Sanierung der städtischen Schlagader gehofft hatte, wird enttäuscht sein. Das Landratsamt sieht frühestens 2022 Handlungsmöglichkeiten. Entsprechend groß ist der Frust in Naunhof.

„Ich befinde mich im intensiven Austausch mit dem Landratsamt“, sagt Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos), die sich klar hinter das Anliegen der Einwohner stellt, die die Petition unterschrieben hatten. „Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde zwar abgelehnt. Aber ich bleibe an der Sache dran und hartnäckig.“

Landratsamt lehnt Tempo 30 ab

Ob das hilft, muss bezweifelt werden. Auf Anfrage teilte die Sprecherin der Kreisbehörde, Brigitte Laux, mit: „Die örtlichen Gegebenheiten und Parameter geben keine Grundlage für die Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30.“ Der Bereich in der Leipziger Straße und am Markt befinde sich in einem baulich schlechten Zustand. In der Bahnhofstraße gebe es zwei Fußgängerüberwege. Diese und die im weiteren Verlauf zum Markt vorherrschende kurvige, enge Verkehrsführung würden eine erheblich erhöhte Geschwindigkeit nicht zulassen, was eine verdeckte Messung vom 29. Juni bis 3. Juli bestätigt habe. Außerdem bewege sich der Schwerlastanteil mit rund 6,4 Prozent im normalen Niveau.

Verweis auf kontroverse Diskussion

Weil innerorts grundsätzlich 50 Kilometer pro Stunde für den Straßenverkehr gelten, braucht es laut Laux für Einschränkungen immer Begründungen. Die recht kontroverse Diskussion zum Vorschlag, künftig in Deutschland nur noch Tempo 30 in Städten und Gemeinden zuzulassen, zeige, dass die Verkehrsteilnehmer eine solche Regelung auch als Beschränkung wahrnehmen. „Hinter einem solchen Schild steht eine verkehrsrechtliche Anordnung, die rechtlich überprüft werden kann“, erläutert die Sprecherin.

Gefahr am Fußgängerüberweg

Für Reinhild Melcher aus der Leipziger Straße, die von den 1219 Unterschriften die meisten gesammelt hatte, alles keine nachvollziehbaren Argumente. „Viele Eltern haben mit ihrer Zustimmung zur Petition die Hoffnung gehegt, dass ihre Kinder geschützt werden“, entgegnet sie und verweist auf eine Aussage der Leiterin der Grundschule, Gabi Lehmann, die in einem LVZ-Beitrag vom nicht rechtskonformen Verhalten vieler Autofahrer an einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße berichtet hatte. „In New York kann man mit geschlossenen Augen über Zebrastreifen gehen, in Naunhof würde man überfahren. Hier muss ich mitunter ein oder zwei Autos abwarten, bevor ich auf die Straße treten kann“, waren die Worte der Pädagogin.

Kritikerin spricht von Diktatur der Ämter

Immer wieder fragen Einwohner bei Reinhild Melcher nach, sie wollen die Hoffnung auf Besserung nicht aufgeben. „Nach 13 Jahren mit mehreren Petitionen zum Thema und begründeten Stellungnahmen erwarten sie eine zeitnahe Umsetzung ihres Schutzes, wie es in einem demokratischen Land der Fall sein muss“, erklärt sie. Das Verhalten des Landkreises habe „nichts mehr mit Demokratie zu tun, es ist eine total unverständliche Diktatur der Ämter, die sich gegen die Bewohner richtet und deren Gesundheit gefährdet.“ Wenigstens der Landtag und das Verkehrsministerium, so Melcher, müssten den nachvollziehbaren Wunsch der Naunhofer Bürger akzeptieren.

Das Schild in der Bahnhofstraße weist auf die Straßenschäden hin. Erst 2023 soll sie saniert werden. Quelle: Thomas Kube

Sanierung sollte dieses Jahr erfolgen

Die Einwohnerschaft würden es auch begrüßen, wenn die äußerst marode Ortsdurchfahrt endlich saniert wird. Am 1. Januar 2019 war sie von einer Staats- zu einer Kreisstraße herabgestuft worden und ging damit in die Verantwortlichkeit des Landratsamtes über, das seinerzeit schon vor diesem Termin die Planung für die Instandsetzung anschieben wollte und die praktische Umsetzung für 2020 in Aussicht stellte. Doch die Krater auf der Fahrbahn vertiefen sich weiter.

Vorhaben verschieben sich um Jahre

Nach den Worten von Brigitte Laux werden die Großsteinberger Straße und ein Teilabschnitt der Bahnhofstraße wahrscheinlich erst 2022 anpackt. Voraussetzung dafür sei aber, dass dann Baurecht besteht und Fördermittel akquiriert werden können. Für den anderen Teil der Bahnhofstraße und die Leipziger Straße sei die Realisierung sogar erst für 2023 finanziell in die Planung eingeordnet worden.

