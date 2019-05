Grimma

Der Südraum von Leipzig galt bis zur Wende als geschundene und ausgebeutete Landschaft der Region. Die Braunkohle war als Energielieferant nötig, Natur und kleinere Wohnorte hatten das Nachsehen. Diese Zeit ist weitestgehend vorbei.

Das Ende des Braunkohleabbaus ist beschlossene Sache, allerdings erst im Jahr 2038. Wie sich die ehemaligen Kohlereviere um Borna, Böhlen oder Espenhain in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben, ist Thema der neuen Ausstellung in der Grimmaer Rathausgalerie am Markt.

Der Leipziger Diplomfotografiker Joachim Rosse, Jahrgang 1949, hat sich der Sache angenommen. Auch weil er vorbelastet ist. Schließlich war er zu DDR-Zeiten fotografisch in der Kohle beschäftigt. Hat Bagger und Kumpel fotografiert und für Takraf, den Tagebau-Ausrüster und Hersteller von Kränen und Förderanlagen, sogar Werbefotos gemacht.

Fotografische Zeitdokumente von abgebaggerten Dörfern

Er schuf aber auch fotografische Zeitdokumente, indem er die abgebaggerten Dörfer noch vor ihrer Aufgabe fotografierte. Nicht nur das bekannt gewordenen Heuersdorf, sondern auch Magdeborn, Cospuden oder Blumroda. Diese Fotos sind allerdings nicht Bestandteil der Fotoschau.

In der Rathausgalerie in Grimma sind ab Sonnabend Fotos von Joachim Rosse zu sehen. Sie zeigen Landschaften nach dem Ende der Kohle. Quelle: Thomas Kube

Rosse, der an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studierte, hat sich vielmehr dem Wandel der Tagebaulandschaften verschrieben. „Die ehemaligen Abbauflächen entwickeln sich über die Jahre zu einer ganz eigenwilligen Landschaft. Alles ist vergänglich, nur temporär und als Zwischenstand zu sehen. Die Natur erobert sich ihr Territorium zurück und plötzlich hat so eine ehemalige Braunkohlewüste ihre ganz eigenen ästhetischen Reize", beschreibt der Künstler und seine Motive sprechen die gleiche Sprache.

Steinbruch-Aufnahmen aus Trebsen , Ammelshain, Brandis

Viele seiner Bilder sind heute so nicht mehr vorhanden, längst hat Wasser die Oberhand gewonnen und es sind zahlreiche Seen entstanden. Einige Steinbruch-Aufnahmen aus Trebsen, Ammelshain, Brandis und vom Rochlitzer Berg vervollständigen seine Fotoauswahl. 32 Fotomotive entstanden im Zeitraum von 1991 bis 2019. Selbstredend handelt es sich also um analoge und digitale Fotografie.

Sahnehäubchen der Ausstellung ist eine kleine Ecke mit Schwarzweiß-Fotografien. „Damit will ich beweisen, dass Tagebaulandschaften durchaus eine künstlerische Wirkung haben können.“ Mit ihren Strukturen, der Linienführung und dem Weglassen von Farbe haben diese Motive eine beeindruckend grafische Wirkung und stechen heraus aus dem Gesamteindruck der Exposition.

Ausstellungseröffnung ist am Sonnabend, 18. Mai, 11 Uhr in der Rathausgalerie. Die Fotos können dort bis zum 30. Juni 2019 betrachtet werden. Zu den üblichen Öffnungszeiten, immer dienstags und donnerstags sowie Freitag bis Sonntag jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Von Thomas Kube