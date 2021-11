Lange Schlange: So läuft es in der neuen Impfstelle in Grimma-Süd

Grimma

Als am Donnerstag gegen 9 Uhr die erste Corona-Spritze in der neuen Impfstelle in Grimma gesetzt wurde, war die Schlange der Wartenden schon auf rund 100 Personen angewachsen. Die Leute füllten die gesamte Meile der Auenpassage, standen sogar bis auf den Parkplatz hinaus. Einige hatten sich einen Klappstuhl mitgebracht und rückten damit Stück für Stück vor. Einen freien Stellplatz direkt vor dem kleinen Einkaufszentrum zu ergattern, gestaltete sich als Glücksfall. Allerdings sind im Wohngebiet zahlreiche weitere Möglichkeiten vorhanden, um das Auto zu parken.

Stadt Grimma hat nach Chaos rasch reagiert

Nach dem Impfchaos vor 14 Tagen hatte die Stadtverwaltung Grimma rasch reagiert und dem DRK Sachsen für das mobile Impfteam, das momentan aller zwei Wochen zwei Tage anrückt, den ehemaligen Schleckermarkt in der Auenpassage in Grimma-Süd als Örtlichkeit angeboten. Der Eigentümer der Immobilie, die Firma Streiff Holding, stellt die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung. Wie berichtet, standen die Impfwilligen Anfang November vor der Rentenstelle im Hof des Stadthauses teils stundenlang in Regen und Kälte. Auch die Räume selbst waren dem unerwarteten Ansturm nicht gewachsen.

Rund 100 Personen allen Alters drängten sich Donnerstagvormittag an der neuen Impfstelle in den ehemaligen Drogerie-Schlecker-Räumen der Auenpassage in Grimma-Süd. . Quelle: Thomas Kube

In der Auenpassage sind die Wartenden nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt. Der frühere Schlecker-Verkaufsraum ist zu einem großen Impfraum umgestaltet worden und macht einen guten Eindruck. Eine DRK-Mitarbeiterin verteilt im Gang Zettel für die Einwilligungserklärung und den Anamnesebogen, die so während der Wartezeit ausgefüllt werden können.

Neue Örtlichkeit kommt bei den Impfwilligen an

Inge Gey hatte sich nach dem Feiertag frühzeitig eingefunden, um ihre Booster-Spritze abzuholen – 90 Minuten vor Impfbeginn. „Eine Viertelstunde später standen schon etwa 30 Leute“, erzählte die Frau des früheren Landrats Gerhard Gey. Die neue Örtlichkeit der Impfstelle in Grimma findet sie gut. „Es müssten aber noch ein paar mehr Stühle hingestellt werden“, so ihre Beobachtung. Ihrer Ansicht nach ist es bislang beim Boostern alles andere als ideal gelaufen. Ministerium und Landkreis hätten eher reagieren müssen. Zum einen meint Inge Gey damit, dass es gut gewesen wäre, zunächst gezielt bestimmte Berufsgruppen mit der dritten Spritze zu versehen – im Gesundheitswesen etwa. Zum anderen denkt sie an die Aktivierung von Fachkräften im Ruhestand, um die Impfteams aufzustocken.

Vereinschef: „Zunächst die Älteren schützen“

Wolfgang Scheufler hatte sich für seine Booster-Spritze ebenfalls beizeiten eingereiht. Vor 14 Tagen, beim Andrang an der Rentenstelle, war der Vorsitzende des Hohnstädter Sportvereins noch gescheitert: Beim seinem zweiten Versuch am späten Nachmittag war der Impfstoff ausgegangen. Die neu gewählte Örtlichkeit findet er „Spitze“ und lobt, wie schnell reagiert worden ist. Wolfgang Scheufler vertritt die Meinung, dass die Auffrischung zunächst den ab 70-Jährigen verabreicht werden sollte und nicht allen ab 18. „Jetzt müssen wir erst mal die Älteren schützen.“ Er weiß, dass viele Leute angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen Angst um Gesundheit und Leben haben.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) möchte gern ein tägliches Impfangebot in der Auenpassage und erwartet für Freitag eine Entscheidung. Das liege jetzt in der Hand des Landratsamtes, sagte er. Ziel sei es, ein kleines, dauerhaftes Impfzentrum zu schaffen, in dem von Montag bis Freitag die Spritze gesetzt wird. Aus den Erfahrungen der ersten Tage sollen auch einige logistische Veränderungen vorgenommen und eventuell Bierzelt-Garnituren aufgestellt werden.

Von Frank Prenzel