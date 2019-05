Naunhof

Als kleiner Junge hatte er von Stevenson „Die Schatzinsel“ gelesen und über den Seiten geträumt. „Danach wollte ich Seeräuber werden“. Dann mit zwölf Jahren veränderte Jack London mit authentischen Schilderungen von Glanz und Elend während der christlichen Seefahrt sein Weltbild. „Da wollte ich dann Forscher und Entdecker werden“. Dann trat der bekannte Tierfotograf und -filmer Helmut Drechsler in sein Leben. Vorerst nur über seine zur damaligen Zeit herausragenden Naturbücher. „Alle in Farbe und sehr einfühlsam geschrieben und gestaltet“.

Lange lernte bei Tierfilmer Helmut Drechsler

Die Rede ist von Harald Lange, gebürtiger Waldheimer, der lange Zeit in Leipzig und mittlerweile seit vielen Jahren in Thierbaum zwischen Colditz und Bad Lausick wohnt. Lange war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bei Helmut Drechsler durfte er sein Praktikum machen. Und dort traf er auf alle Größen von Zoologie und Naturwissenschaft. Heinrich Dathe, Mauersberger, Schomburg oder Helmut Recknagel zum Beispiel. „Und dazu noch das wunderbare Leipzig!“, sagt Lange heute.

Damals eine Messe- und Buchstadt von Weltrang mit einer tollen Verlagslandschaft. Dies alles kam Lange entgegen. In 14 verschiedenen Buchverlagen in Ost- und Westdeutschland sowie Österreich, Holland und der Schweiz gab er insgesamt über 20 Bücher heraus: Sachbücher, Reisebeschreibungen, auch Kinderbücher. Allesamt Exportschlager und Devisenbringer für die kleine DDR. Alle zu naturwissenschaftlichen Themen.

Mit Schiffen der Seerederei Rostock unterwegs

Allerdings kein einziges Buch über das Meer. Obwohl der Ozean neben der Savanne seine zweite große Leidenschaft ist. Entstanden sind dennoch Tausende herausragende Fotos auf und entlang der Weltmeere. Auf fünf verschiedenen DDR-Schiffen der Seerederei Rostock durfte er mitfahren. „Beeindruckend war dabei der Wechsel der einzelnen Klimaregionen und somit auch der plötzliche Wechsel der uns begleitenden Tierarten“, schwärmt der Thierbaumer noch heute.

Alles Leben kommt aus dem Meer und noch heute gibt es darin unentdeckte Lebewesen. Das Meer ist der letzte Großlebensraum, zwar schon stark bedroht, aber zum Glück noch nicht restlos vom Menschen vereinnahmt, kann man auf der Einladung zur Schau von Lange in Naunhof lesen. Er hat von seinen Reisen auch viele herausragende Tieraufnahmen mitgebracht. Nach Bad Lausick ist Naunhof erst der zweite Ausstellungsort für diese sehenswerte Fotoschau. Dass der 80-jährige Autor dazu viel zu erzählen weiß, verwundert nicht. Am Mittwoch, 15. Mai, um 18 Uhr wird seine Fotoschau in der Galerie Kugel im Naunhofer Rathaus eröffnet.

Von Thomas Kube