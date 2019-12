Als Gesicht der Friedlichen Revolution in der DDR und späterer Kapitalismuskritiker ging Christian Führer (1943-2014), Pfarrer der Nikolaikirche, in die Geschichtsbücher ein. Kultstatus genießt der Mann in Jeansweste auch im kleinen Dorf Lastau bei Colditz. Dort predigte er zwölf Jahre. Nachbarin Sieglinde Naumann hat ihn bis heute nicht vergessen.