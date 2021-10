Colditz/Lastau

Für die Kreisverwaltung im fernen Borna ist es nur ein einziger von insgesamt 555 zu betreuenden Kilometern. Für die Lastauer dagegen scheint es die wichtigste Straße des Universums zu sein. Nach anderthalbjähriger Bauzeit ist die Ortsdurchfahrt fertig. Der Dorfgemeinschaft war das jetzt ein Fest wert – mit Bratwurst, Brötchen und Bier.

Zum Straßenfest ist ein ganzes Dorf aus dem Häuschen. Quelle: Thomas Kube

Tische und Bänke, dazu eine von Kinderhand beschriebene Schultafel: Herzlich Willkommen! An der Haltestelle wartete das „Klassenzimmer unter freiem Himmel“ weder auf Lehrer noch Direktor, vielmehr auf Bürgermeister Robert Zillmann und Landrat Henry Graichen. Beide ließen sich nicht lange betteln, durchschnitten prompt das symbolisch gespannte rote Band der Sympathie.

Endabnahme am 28. Oktober

Die in Pole-Position lauernden Kinder auf ihren Tretautos konnten „Gummi“ geben. Sie waren die vorerst einzigen. Die Ortsdurchfahrt wird erst am 28. Oktober behördlich begutachtet und freigegeben. „Wir hoffen, dass es keine Rennstrecke wird“, warnt Bewohner Ronny Kriz. Denn statt wie bisher an urige Katzenköpfe erinnert die Straße nun eher an einen glatten Baby-Popo.

Frieder Erdmann von der gleichnamigen Baufirma lobt das gute Miteinander mit den Anwohnern. Quelle: Haig Latchinian

Der Abwasserzweckverband Hainichen sorgte für Kanal und Wasserleitung, der Kreis für die Straße, die Kommune für Fußweg und Beleuchtung. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, nannte es Frieder Erdmann, Chef der Baufirma. Bauleiter Franz König, Vorarbeiter Nico Zehm, Baggerfahrer Olaf Gehlhardt und Rohrleger André Hönicke wünschten jederzeit unfallfreie Fahrt.

Drei Partner – ein Projekt

Fast 700000 Euro investierte der Abwasserentsorger, 385000 der Kreis, 250000 die Stadt Colditz. Jeder Grundstückseigentümer zahlte 4500 Euro für den Hausanschluss. Dirk Kunze, kaufmännischer Verbandsgeschäftsleiter und Ur-Geringswalder: „Als Jugendlicher hüpfte ich mit dem Moped immer übers Lastauer Kopfsteinpflaster. Das ist jetzt ein großer Fortschritt.“

Dirk Kunze, kaufmännischer Geschäftsleiter des Abwasserzweckverbandes Hainichen, unterstützt das Fest mit 200 Euro. Quelle: Haig Latchinian

Er spendierte 200 Euro für die Festkasse. Udo Feist, Manfred Meißner, Sven Nestler und all die anderen Lastauer hatten die chaotischen Straßenverhältnisse zuletzt immer wieder kritisiert. Mit einer Unterschriftensammlung hatte das 222-Seelen-Dorf auf den fehlenden Fußweg aufmerksam gemacht. Senioren konnten ihre Rollatoren, junge Eltern ihre Kinderwagen nicht schieben.

Lärmbelästigung als Ärgernis

Die Steppkes mussten ungeschützt auf den gut 600 Metern zwischen Kindergarten und Gemeinschaftshaus pendeln. Ein Ärgernis war auch die Lärmbelästigung: „Wenn Laster mit leeren Hängern durchs Dorf polterten, nervte das die Anwohner“, sagte Ronny Kriz vom Heimatverein. Die Wasserleitung hatten die Lastauer in der DDR noch größtenteils in Eigenleistung gebaut.

Unser Dorf hat Zukunft: Im Rahmen der Einweihung der neuen Straße wurde auch dieses Schild gestaltet. Es soll demnächst in Sichtweite befestigt werden. Quelle: Thomas Kube

Bezahlt hatte es ein gewisser Erich. Nicht der aus dem Ort, „sondern der andere, in Berlin“. Und so sah die Straße zuletzt auch aus. Jeder hatte damals gebuddelt und gepflastert. Umso glücklicher zeigte sich Bürgermeister Zillmann (parteilos) über das jetzige Ergebnis, das sich sehen lassen könne: „Ein Dank an den Stadtrat, der sich in finanziell schwierigen Zeiten zu Lastau bekannte.“

Verbindung nach Mittelsachsen

Landrat Graichen (CDU) betonte die Bedeutung der Ortsdurchfahrt. Sie verbinde nicht nur Colditz und Geringswalde, sondern auch den Landkreis Leipzig mit Mittelsachsen. Über ein Jahr war die Kreisstraße gesperrt, Pendler mussten zum Teil weiträumige Umfahrungen über Kralapp und Rüx in Kauf nehmen.

Landrat Henry Graichen (l.) und Bürgermeister Robert Zillmann geben die Straße zumindest für die Jüngsten frei. Quelle: Thomas Kube

Aber was nütze die schönste Straße, wenn im Dorf tote Hose sei, holte der Landrat aus. „Aber genau das ist in Lastau nicht der Fall. Sie liebe Lastauerinnen und Lastauer halten zusammen, stellen immer wieder eine Menge auf die Beine. Ich denke da an die Spielplatz-Eröffnung und nicht zuletzt an das heutige Straßenfest.“

Pflanzenkläranlage am Ortsausgang

Im nächsten Jahr, vermutlich ab Februar, würden weitere Kanäle verlegt, um auch die Häuser in den Seitenstraßen anzuschließen. Unterhalb der neuen Ortsdurchfahrt fließe das Schmutzwasser schon jetzt, verrät Verbandsgeschäftsleiter Kunze: „Gereinigt wird es betriebssicher und umweltfreundlich – in der Pflanzenkläranlage am Ortsausgang, im Wurzelbereich des Schilfs.“

Günter Leupold ist der Wirt der Lastauer Gaststätte „Rüsterhof“. Quelle: Thomas Kube

Unter den vielen Feiernden war auch Günter Leupold. Der Wirt der Gaststätte „Rüsterhof“ ist bekennender Lastauer. Seine Ur-Großeltern hatten den alten Bauernhof einst gekauft. 1996 machte der Wirt ein Gasthaus mit Pension daraus. Nach Corona-Lockdown und Straßensperrung sieht er besseren Zeiten entgegen: „Vor allem die Stammgäste halten uns die Treue.“

Von Haig Latchinian