Lauterbach: Plötzlich freie Fahrt mit Ampel

Egal ob Pkw oder Laster: Die Staatsstraße 49 zwischen Bad Lausick und Otterwisch ist wieder in beide Fahrtrichtungen offen. Der Schwerverkehr ist nicht länger ausgesperrt. Eine Ampel ermöglicht jetzt die wechselseitige Passage des Nadelöhrs im Bereich der Steinbrüche. Zudem sichert sie die Kreuzung mit der Kreisstraße Kitzscher – Großbardau.

Trasse wurde für Lkw stabilisiert

Plötzlich ging alles sehr schnell: Entgegen seiner unverrückbaren Aussage, der marode Straßenabschnitt müsse für Lkw noch auf Jahre gesperrt bleiben, lenkte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mitte Juni plötzlich ein: Die Trasse wurde stabilisiert, eine Ampel endlich in Betrieb genommen. Nun darf jeglicher Verkehr mit Tempo 30 die Fahrbahn zwischen den beiden Steinbuch-Teichen wieder benutzen.

Einige Sperrschilder stehen noch

Die Vorwegweiser, die in Pomßen und Bad Lausick Lkw auf eine weiträumige Umleitung schickten, sind abgebaut. Doch gänzlich aktualisiert ist die Beschilderung noch nicht: Wer aus Richtung Norden kommt, trifft in Otterwisch und am Abzweig Stockheim weiterhin auf Sperrtafeln. Doch davon lassen sich die wenigsten Autofahrer irritieren – und merken am Dorfrand von Lauterbach: Sie kommen durch.

