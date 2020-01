Grimma

Nach dem Auffinden eines toten Mannes in Grimma hat die Staatsanwaltschaft Leipzig eine Obduktion angeordnet. Das bestätigte Behördensprecherin Vanessa Fink am Mittwoch

Kunde im Gartenbereich des Baumarktes

Bei dem Toten handelt es sich um einen identifizierten 51-jährigen Mann. Dessen Leiche wurde am Dienstagmorgen im Außengelände eines Baumarktes in der Grimmaer Hengstbergstraße gefunden. „Wir konnten den Mann anhand seines Fahrzeuges identifizieren, das auf einem Parkplatz im direkten Umfeld geparkt war“, erklärte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. Der Mann soll am Montag als Kunde im Gartenbereich des Baumarktes unterwegs gewesen sein, als er vermutlich zusammenbrach. Bis zum Ladenschluss am Montagabend sei er nicht gefunden worden.

Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt zur Todesursache

Eine Straftat schlossen die Beamten aus. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig führt und Klarheit über die Todesursache ergeben soll. „Zum jetzigen Zeitpunkt spricht alles dafür, dass der Tod aus innerer Ursache eingetreten ist“, sagte Fink. Eine Obduktion soll die Todesursache klären. Genauere Erkenntnisse erwartet Fink nicht vor Montag.

