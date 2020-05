Leipzig bohrt 36 neue Brunnen bei Naunhof

Naunhof

Eine dunkle Wolke im Moritzsee erregte Anfang April die Gemüter weit über Naunhof hinaus. Die trübe Brühe, die nach oben gedrückt worden war, ging auf eine Spülung der Leipziger Wasserwerke (LWW) zurück. Welche Investitionen der Stadtkonzern gerade tätigt und welcher Baustand erreicht wurde, darüber informierten jetzt auf Drängen der LVZ Verantwortliche bei einem Rundgang.

Treffpunkt am Wasserwerk 1, einem unter Denkmalsschutz stehenden Gebäude unweit der Straße von Naunhof nach Ammelshain, das zur Inbetriebnahme 1887 als größtes und modernstes Grundwasser förderndes Werk Europas galt. Ursprünglich war es von 140 Brunnen umgeben, durch Modernisierungen blieben zuletzt 38 übrig. „Sie stammen aus den 1960er- und ’70er-Jahren und sind nun verschlissen “, erläutert Michael Völkel, Projektsteuerer der Bau und Service Leipzig GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der LWW.

Anzeige

3,2 Kilometer Brunnengalerien werden erneuert

Im Beratungsraum entrollt er eine Karte. „Von unserem Standort aus führen die zwei Ost-Fassungen bis zur Autobahn 14“, erklärt er. Der Volksmund nennt sie Brunnengalerien. Wer sie sehen will, muss – wie beim Abschreiten einer Ahnengalerie – laufen, laufen, laufen. Auf 1,6 Kilometer Länge zieht sich jede der beiden Trassen, beginnend am Wasserwerk, durch den Naunhofer Forst.

Weitere LVZ+ Artikel

Nach dem Verlassen des Hauses nur dreimal umfallen, da öffnet sich ein Graben mitten auf dem Weg. Völkel, Olaf Schröpfer, der Projektverantwortliche der LWW, und Pressesprecherin Katja Gläß schauen hinunter in die Baugrube. Dort mündet eine der zwei neu zu verlegenden Hauptleitungen in die alte, die zum Wasserwerk führt. Ihr Durchmesser beträgt an dieser Stelle 63 Zentimeter, teilweise ist sie schon in Betrieb. An sie werden die modernen Brunnen angeschlossen.

Anbindung der neuen Leitung an die alte, die ins Wasserwerk führt: Olaf Schröpfer (li.) und Michael Völkel schauen in die Baugrube. Quelle: Thomas Kube

Fünf neue Brunnen schon in Betrieb

„Wir haben bereits fünf von ihnen gesetzt“, erläutert Schröpfer das Baugeschehen, das 2017 begann. „Damit wollten wir zunächst die Versorgung von Naunhof sichern, denn es kann immer etwas schiefgehen, was zum Glück noch nicht passiert ist.“ Durch eine Havarie wäre zwar eventuell auch die Wasserlieferung nach Leipzig vermindert oder gar unterbrochen worden. Doch dieses Minus hätten die LWW mit ihren Wasserwerken in Canitz und Thallwitz locker ausgleichen können.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Zwei Brunnentypen zur Auswahl

Etwa 100 Meter hin zur Autobahn sind gegangen, da steht am Rand eine sogenannte Brunnenstube, die mit der technischen Ausrüstung ausgestattet ist, die zur Förderung des Grundwassers aus einer Tiefe von bis zu 20 Metern gebraucht wird. „Hier handelt es sich um einen sogenannten Canitzer Brunnen, einen Typ, den wir selbst entwickelt haben und der nach jetzigem Kenntnisstand langlebiger ist“, erklärt Schröpfer. Je nach Bodenbeschaffenheit wird dieser oder ein anderes Modell, das der Fachmann Glaskugelbrunnen nennt, verwendet. „Im Grunde wissen wir erst, welche Variante wir nehmen, wenn wir das Loch gebohrt haben“, sagt Schröpfer.

Der Grund für die braune Wolke im Moritzsee

Und damit kommen die Techniker auf die braune Wolke zu sprechen, die im nahen Moritzsee für Aufsehen sorgte. „Bohren wir die Löcher, entnehmen wir Wasser mit hoher Geschwindigkeit, um dem anliegenden Gestein die Sandteile zu entziehen“, erläutert Schröpfer. „Wir spülen also den Sand heraus.“

Aufsehenerregend: Die braune Wolke am 8. April im Naunhofer Moritzsee. Quelle: Elke Scholz

Die Landesdirektion Sachsen erteilte den LWW die Auflage, diese Wassermassen abzutransportieren. „Der Klengelgraben kam dafür nicht in Frage. Also blieb die Option, das Wasser-Sand-Gemisch in ein Absetzbecken zu führen, wo sich beide Bestandteile trennen, und daraufhin das Wasser in den Moritzsee einzuleiten“, beschreibt Völkel. Das Rohr dorthin existiere seit den 1980er-Jahren und sei schon lange nicht mehr benutzt worden.

Um zu prüfen, ob es noch funktioniert, wäre am 8. April sauberes Grundwasser durchgepumpt worden. Dabei hätten sich im Inneren Ablagerungen gelöst, die als braune Wolke im Moritzsee zu sehen waren. „Es handelte sich also nicht um Abwasser“, betont Schröpfer.

Einige hundert Meter schon geschafft

Leitungsverlegung: Karsten Hanusch, Vorarbeiter der Leipziger Firma Ludwig Pfeiffer, am jetzigen Ausbauende der Brunnengalerie. Quelle: Thomas Kube

Inzwischen sind Völkel, Schröpfer und Gläß einige hundert Meter weiter gegangen. Hier endet die bisherige Ausbaustrecke, im weiteren Verlauf wurden schon die Bäume gefällt und Stromleitungen verlegt. Insgesamt werden an der Leitung, die sich nach hinten hin verjüngt, einmal 18 neue Brunnen hängen; am Parallelstrang kommen noch einmal so viele hinzu. Das ergibt zusammen 36 Brunnen, also zwei weniger als beim herkömmlichen System, das später zurückgebaut werden soll.

Veraltet: Einer der 38 Brunnen, die später zurückgebaut werden. Quelle: Thomas Kube

Altes Wasserwerk zu klein für erlaubte Fördermenge

Wird mit ihnen mehr Wasser aus der Erde geholt? Und sind sie schuld am Austrocknen der Parthe in Naunhof? Genug Gesprächsstoff auf dem Rückweg zum Wasserwerk. Ein kurzes „Nein“ auf beide Fragen soll nicht ausreichen.

1887 als größte und modernste Anlage seiner Art in Europa fertiggestellt: Das Wasserwerk 1 von Naunhof. Quelle: Thomas Kube

Seit DDR-Zeiten erlaubt die Wasserrechtliche Genehmigung eine Grundwasserentnahme in Naunhof 1 von durchschnittlich 23 000 Kubikmeter pro Tag. „Diesen Wert haben wir noch nie erreicht. Ihn würde das alte Wasserwerk, in dem das Eisen herausgefiltert und der pH-Wert an die Trinkwasserverordnung angepasst wird, überhaupt nicht schaffen“, erklärt Völkel und nennt ein Beispiel: „Gestern haben wir 9000 Kubikmeter herausgeholt.“

Keine erhöhte Förderung durch Modernisierung

Dann sagt Schröpfer den Satz, der die Gemüter beruhigen soll: „Wir haben mit den neuen Brunnen nicht vor, die Fördermenge zu erhöhen.“ Auch wenn die Region Zuzug verzeichne und neue Betriebe errichtet würden, so Gläß, sei der Verbrauch noch längst nicht so hoch wie in den 1980er-Jahren. Er liege derzeit bei 94,6 Litern pro Person und Tag und damit unter dem Bundesdurchschnitt von 122 Litern. „In der DDR war er bei uns doppelt so hoch“, führt die LWW-Pressesprecherin weiter aus.

Austrocknung der Parthe wegen Trockenheit

Nichtsdestotrotz bleibt in Naunhof die Skepsis, die lang anhaltende Austrocknung der Parthe zwischen Lindhardt und Eicha könnte mit der Grundwasserentnahme zusammenhängen. „Zwischen dem Flussbett und der Schicht, aus der wir Wasser fördern, befinden sich ein paar Meter Lehm, wir nennen das Wasserstauer“, sagt Schröpfer. Beides hängt also nicht miteinander zusammen. Wenn in der Parthe kein Wasser fließt, liegt das an den extrem trockenen Sommern. Wir hatten einfach nicht genügend Niederschläge.“

Zeitlose Aufnahme: Die Parthe in Lindhardt führte während der vergangenen Monate fast nie Wasser. Quelle: Thomas Kube

Ob er damit alle Unklarheiten beseitigt, mag bezweifelt werden. Sicher hingegen ist, dass die Leipziger Wasserwerke neun Millionen Euro in die Ertüchtigung ihrer Anlagen investieren. „Kein Steuergeld, wir finanzieren alles über unsere Gebühren“, betont Katja Gläß bei der Rückkehr am Gebäude. 2022 sollen die Arbeiten beendet werden.

Neue Wasseraufbereitungsanlage im Gespräch

Die letzten werden es allerdings nicht sein, denn längst wird über das nächste Vorhaben diskutiert. An der Erdmannshainer Straße soll eine neue Wasseraufbereitungsanlage der LWW entstehen. Der Naunhofer Stadtrat wird das Thema diesen Donnerstag behandeln.

Von Frank Pfeifer