Grimma

Der Auftritt des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke am Freitag in Grimma zieht weitere Kreise. Jetzt hat auch das Aktionsnetzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ eine Demonstration für den Abend angemeldet. Nach Angaben von Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux hat es für seinen Aufzug eine Marschroute durch die Stadt Grimma beantragt.

Bündnis organisiert Fahrt von Leipzig nach Grimma

Auf seiner Facebook-Seite wirbt das Bündnis zur Teilnahme in Grimma und positioniert sich deutlich gegen den Thüringer Landeschef der AfD: Höcke fungiere inzwischen „als alleiniger Kopf und im eigenen Selbstverständnis, Triumphator des sogenannten Flügels, dem stramm neofaschistischen und nationalsozialistischen Teil der AfD“, heißt es dort. „Wir können und wir wollen nicht schweigen, wenn Faschisten aufstehen.“ – „ Höcke, hau ab!“ heißt es da.

Grimmaer diskutieren über Höcke-Auftritt im Rathaussaal

Wie berichtet, lädt der AfD-Kreisvorstand am 9. August zu einer um 19 Uhr beginnenden Wahlveranstaltung in den Grimmaer Rathaussaal ein, auf der auch Höcke auftreten soll. Das hatte nach Bekanntwerden für heftige Diskussionen im Netz und auf der Straße gesorgt. Schon in der vorigen Woche hatte der AfD-Kreisverband selbst eine weitere Kundgebung angemeldet, die um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Grimma beginnen soll. Zeitgleich möchte der Ortsverband Grimma/ Colditz der Partei Die Linke ein Sommerfest auf dem Markt veranstalten.

Landkreis prüft Anmeldungen der politischen Lager

Durch die dritte Anmeldung einer Veranstaltung nach Versammlungsrecht ist die Situation für das Landratsamt als Genehmigungsbehörde nicht einfacher geworden. Es werde geprüft, wie jeder sein Versammlungsrecht wahrnehmen könne und das organisatorisch sowie sicherheitstechnisch machbar sei, erklärte Laux. Das Landratsamt steht vor solchen Fragen, wie ein friedlicher Verlauf gewährleistet werden kann, wie viele Einsatzkräfte der Polizei nötig sind und welche Auflagen die Antragsteller zu erfüllen haben.

Von Frank Prenzel