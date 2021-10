Leipziger Autorin Bettina Baltschev erhält Seume-Literaturpreis 2021

Grimma

Der 11. Seume-Literaturpreis wird an Bettina Baltschev verliehen. Die zwischen Leipzig und ihrer zweiten Heimat Amsterdam pendelnde Autorin überzeugte die dreiköpfige Jury mit ihrem Buch „Am Rande der Glückseligkeit. Über den Strand“. Der Preis wird seit 2001 aller zwei Jahre von der Internationalen Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft „Arethusa“ in Grimma vergeben und ist mit 3000 Euro dotiert.

Preisträgerin setzt unter 42 Bewerbern durch

Die 1973 in Berlin geborene und in Erfurt aufgewachsene Schriftstellerin setzte sich unter 42 Bewerberinnen und Bewerbern durch. Etwa 15 Beiträge seien aus Österreich und ein Beitrag aus der Schweiz eingereicht worden, informiert Lutz Simmler, der der Seume-Gesellschaft vorsteht und vielen Wettbewerbswerken eine gute Qualität bescheinigt. Gemeinsam mit Dr. Veronika Jičínská vom Institut für Germanistik der Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem und der Leipzigern Constanze John, die den Seume-Literaturpreis im Jahr 2013 erhielt, bildete er das Entscheidungsgremium. Die Juroren hätten sich einstimmig für das Werk von Bettina Baltschev entschieden.

Baltschev ist freiberuflich beim MDR tätig

Baltschev hat Kulturwissenschaften, Journalistik und Philosophie in Leipzig und Groningen studiert. Die 48-Jährige ist Geschäftsführerin des Sächsischen Literaturrats, freiberufliche Autorin und Redakteurin beim Mitteldeutschen Rundfunk. Baltschev habe verschiedene eigenständige Publikationen veröffentlicht, so Simmler. Dazu gehörten Kurzgeschichten und Geschichten über das Reisen, Kinderstadtführer sowie Essays.

Bettina Baltschev wird der Preis in einer öffentlichen Festveranstaltung am 4. Dezember überreicht. Interessenten sind dazu um 17 Uhr in die Aula des Seume-Hauses des Grimmaer Gymnasiums „St. Augustin“ eingeladen. Das Preisgeld stellt erneut die Stiftung der Sparkasse Muldental zur Verfügung.

Tschechische Germanistin erstmals in der Jury

Dann will auch die tschechische Germanistin Veronika Jičínská nach Grimma reisen, die erstmals Mitglied der Jury war. Die Verbindung zum deutschsprachigen Institut für Germanistik der Universität in Ústí nad Labem sei der Seume-Gesellschaft wichtig, erläutert Vorsitzender Simmler. Es gebe das Interesse der beiderseitigen Zusammenarbeit und gemeinsamer Projekte. Die Gesellschaft in Grimma hält auch Kontakt zu Menschen im unweit gelegenen böhmischen Teplice, die Johann Gottfried Seumes Tradition pflegen. Der Dichter (1763 – 1810) starb im damaligen Teplitz, sein Grab ist mit einem Denkmal versehen. Berühmt ist sein Gang von Grimma nach Syrakus.

Strand wird zum Brennglas auf politische Ereignisse

Autorinnen und Autoren konnten sich bis Ende Juni mit einem deutschsprachigen Beitrag um den Literaturpreis bewerben. Die Jury sah Bezüge zwischen dem Dichter Seume und Bettina Baltschevs Werk. Ausgezeichnet werde mit „Am Rande der Glückseligkeit“ ein Buch, in dem sich die Autorin an den tatsächlichen wie metaphorischen Grenzlinien unserer Erde bewegt, erläutert Simmler. Der Strand signalisiere nicht allein den Übergang zwischen Land und Wasser, sondern werde zum Brennglas auf politische Ereignisse und historische Prozesse.

Buch erschien im Berliner Berenberg Verlag

Vor dem Leser würden soziale und kulturelle Themen ausgebreitet, so Simmler im Namen der Juroren. Baltschevs Blick auf die Strände sei aus Sicht der Jury überraschend und neu und gewinne erstaunlich an Dimension, indem die Autorin, ganz im Sinne Seumes, in ihren Betrachtungen Ländergrenzen überschreitet. „Packend wird an die Landung der Alliierten 1944 in der Normandie erinnert, wird mit dem Strand von Ostende den zumeist jüdischen Exilautoren Referenz erwiesen, umreißen die Betrachtungen am Strand von Hiddensee deutsch-deutsche Geschichte, geht es wiederum am Strand von Lesbos um das Thema aktueller Flüchtlingsbewegungen und mit Benidorm um Fragen des Massentourismus“, gibt Simmler die Einschätzung der Jury wieder.

Bettina Baltschev habe sehr gut recherchiert und bringe aufklärerische Elemente mit vielen überraschenden Details. Sie erzähle all das in literarisch kunstvoller Sprache und verbinde mit weitem Blick Erlebtes wie Erfundenes. Ihr Buch erschien im Frühjahr 2021 im Berenberg Verlag Berlin.

Von Frank Prenzel