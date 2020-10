Leipziger Firma bringt schnelles Internet nach Colditz und in die Ortsteile

Colditz

In Colditz läuft der Countdown für schnelles Internet: Ende dieses bis spätestens Anfang nächsten Jahres will die Firma GDMcom unter dem Produktnamen GIBY in der Schlossstadt und ihren Ortsteilen mit den Tiefbauarbeiten beginnen. „Der Fahrplan steht“, informiert der GDMcom-Mitarbeiter Jens Oehlert auf LVZ-Anfrage und räumt ein, dass das am 1. September auf dem Colditzer Markt eröffnete Informationsbüro von der Bürgerschaft noch nicht unbedingt überrannt werde. „Die Nachfrage hält sich noch in Grenzen, was nach wie vor mit dem noch nicht sehr hohen Bekanntheitsgrad des Projektes zu tun hat“, glaubt Oehlert.

Informationsveranstaltungen in Colditzer Ortsteilen

Dies wiederum liege ein stückweit auch daran, dass man bei der Werbung nicht so aggressiv wie manch anderer Mitbewerber zu Werke gehe und es etwa vermeide, von Haus zu Haus zu ziehen. „Nichtsdestotrotz wollen wir zeitnah in Veranstaltungen über das Projekt informieren“, kündigt der Leiter Betrieb Kabel- und Gebäudetechnik bei dem Leipziger Spezialisten für Telekommunikations- und Dokumentationslösungen an. In enger Absprache mit der Stadt werde am 26. November in der Hausdorfer Sportarena das Projekt vorgestellt, weitere Termine in anderen Ortsteilenwürden folgen.

Anzeige

Mitte 2021 gehen die ersten Haushalte ans Netz

Grundsätzlich mache man sich aber keine Gedanken darüber, dass am Ende keine kostendeckende Investition realisiert werde. „Im Moment ist die Sache bei vielen Bürgern noch nicht so richtig greifbar, die Erfahrung hat aber gezeigt, dass ab dem Zeitpunkt, an dem das Baugeschehen einsetzt, der Prozess an Dynamik gewinnt.“ Sprich spätestens Anfang nächsten Jahres in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Hausdorf, Hohnbach, Terpitzsch, Zollwitz, Zschadraß, wobei Mitte 2021 die ersten Haushalte respektive Firmen ans Netz gehen sollen.

Experte prognostiziert Anschluss aller Bewohner

Die zweite Bauphase, die den Planungen zufolge Ende 2022 beendet werden soll, wird die übrigen Ortsteile umfassen, wobei hierbei wie berichtet die Anschlusszahlen von Fall zu Fall über die tatsächliche Realisierung entscheiden werden. „Wir gehen grundsätzlich hinsichtlich der Ortsteile von einer 100-prozentigen Anschlussquote aus. Sollten die Anschlusszahlen im Einzelfall den Ausbau in einem Ortsteil unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht möglich machen, so schaffen wir in jedem Fall die technischen Voraussetzungen dafür, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachrüstung problemlos möglich sein wird“, skizziert Oehlert. „Wir planen aber zum jetzigen Zeitpunkt damit, dass dies eher die Ausnahme sein wird, haben wir doch bislang aus dem kommunalen Randgebieten, in denen das Internet besonders langsam ist, eine gute Resonanz erhalten.“

Lesen Sie auch:

Von Roger Dietze