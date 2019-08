Leipzig

Was sich seit vergangenem Jahr in den Wäldern der Leipziger Region entwickelte, ist ohne Beispiel. Stürme und Schädlinge setzen den Beständen zu in einer Weise, wie es selbst erfahrene Forstleute nicht kennen. Begriffe wie Krise oder Katastrophe vermeidet Andreas Padberg, Leiter des Sachsenforst-Bezirks Le...