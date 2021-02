Leipziger Genossenschaft will Brandiser Wohnstätten kaufen

Brandis

Sieben Wochen, nachdem der Brandiser Stadtrat Bürgermeister Arno Jesse in nicht öffentlicher Sitzung beauftragt hat, mit kommunalen oder genossenschaftlichen Anbietern in verbindliche Verhandlungen über den Verkauf der Brandiser Wohnstätten GmbH (BWS) zu treten, liegt jetzt ein konkretes Angebot auf dem Tisch: Die Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e.G. (WBG) aus Leipzig möchte die Gesellschafteranteile der BWS vollständig erwerben. Über das Kaufangebot wurde laut Jesse noch Stillschweigen vereinbart. Es liege aber „deutlich über dem Unternehmenswert“. Dieser betrage laut damaligem Gutachten abzüglich Schulden, Bürgschaft und Sanierungsstau circa zwei Millionen Euro.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir freuen uns, dass uns nach über zweijähriger Suche ein Kaufangebot eines Unternehmens vorliegt, das dazu in der Lage ist, die BWS zu übernehmen und all unsere Forderungen nach dem Schutz der Mieter erfüllt“, sagt Jesse. Er bestätigt auf LVZ-Nachfrage, dass es mehrere Bieter gab. Mit der WBG Kontakt sei „ein starker Partner gefunden worden, der mit seiner Größe, seiner Erfahrung und nicht zuletzt mit seinen finanziellen Mitteln die Zukunft der Wohnungsgesellschaft sichert“. Zudem garantiere der genossenschaftliche Ansatz der Kontakt e.G.: „Hier stehen die Mieter im Mittelpunkt, die gute Wohnungen für günstige Mieten brauchen.“

Anzeige

WBG Kontakt ist zweitgrößtes Wohnungsunternehmen in Leipzig

Die WBG Kontakt ist mit über 15.000 Wohnungen, verteilt auf 23 Stadtteile in Leipzig sowie in Böhlen, Zwenkau und Hartha, das zweitgrößte Wohnungsunternehmen der Stadt Leipzig. Sie versteht sich eigenen Angaben zufolge „als Teil einer Solidargemeinschaft, die sich allen Mitgliedern und Mietern verpflichtet fühlt“. Die Kontakt zählt über 200 Mitarbeiter, die sich nicht nur um die Instandhaltung, Instandsetzung oder Modernisierung, sondern auch um soziale Probleme kümmern.

Hintergrund der Verkaufsbestrebungen ist die wirtschaftliche Situation der BWS, die neben der gut aufgestellten Beuchaer Wohnungsbaugesellschaft bezahlbaren Wohnraum in der Stadt sichert. Die BWS, so Jesse, stehe schon seit Jahren vor enormen Herausforderungen, die sie nicht allein stemmen könne: „Seit den 90er-Jahren ist kaum mehr grundhaft saniert worden. Die Gesellschaft ist hoch verschuldet, deshalb konnte in den letzten 20 Jahren nur das Notwendigste in die Wege geleitet werden. Inzwischen hat sich ein Sanierungs- und Instandhaltungsstau in Millionenhöhe angehäuft.“

Bürgermeister Arno Jesse hat mit der WBG Kontakt verhandelt. Quelle: André Kempner/LVZ-Archiv

Prüfung dauerte drei Jahre

Seit fast drei Jahren prüfen Bürgermeister und Stadtrat deshalb verschiedene Möglichkeiten, um sowohl Schuldenstand als auch Sanierungsstau abzubauen – alles unter der Vorgabe, dass die Wohnungsgesellschaft erhalten und die Mieten auf einem günstigen Niveau bleiben. Aus diesem Grund sei die BWS in einem Gutachten bewertet, Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und anschließend ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt worden. „Denn die Möglichkeiten der Stadt als Gesellschafter sind leider nur beschränkt“, sagt Jesse und betont: „Wir haben es uns also wirklich nicht einfach gemacht oder gehen ganz sicher nicht leichtfertig mit der Situation um. Wir sind uns der Verantwortung für unsere Mieter sehr bewusst, und verstehen uns in erster Linie als deren Vertreter.“

Deshalb wurde mit der WBG Kontakt „neben der Zusicherung, dass in den nächsten zehn Jahren der Sanierungsstau aufzulösen ist, und neben der Übernahme sämtlicher Schulden und finanzieller Verpflichtungen eine sehr umfangreiche Sozialcharta vertraglich vereinbart“.

Sozialcharta vereinbart

Diese legt fest, dass es keine Mieterhöhungen für die nächsten fünf Jahre geben soll, und auch danach sind bis 2031 Mieterhöhung nur in Höhe von maximal 50 Prozent des gesetzlich zulässigen Umfangs möglich. Nach einer Modernisierung sind Mieterhöhungen lediglich auf sechs statt der gesetzlich möglichen acht Prozent begrenzt. So genannte Luxussanierungen sind verboten. Eigenbedarfskündigungen werden ausgeschlossen, und für über 60-jährige Mieter und für Schwerbehinderte gilt ein lebenslanger Kündigungsschutz. Die Kontakt verpflichtet sich, mindestens 25 Prozent der Wohnungen an niederschwellige Haushalte zu vermieten. Außerdem bleibt der Sitz der BWS in Brandis, „so dass alle Mieter also nach wie vor einen direkten Ansprechpartner vor Ort haben“, erklärt Jesse.

Zudem bleibt die Stadt im Aufsichtsrat der BWS und sichert sich dadurch Mitsprache. Der Bürgermeister bezeichnet es als großen Verhandlungserfolg, dass es überhaupt einen Aufsichtsrat gibt. „Das ist sonst nicht üblich bei der Kontakt und würde jetzt einmalig so installiert. Wir hätten ein Viertel des Stimmrechts, dass ist sehr großzügig.“

Stadtrat hat letztes Wort

Bürgermeister Jesse, der im Auftrag des Stadtrates mit der Kontakt e.G. diese Bedingungen ausgehandelt hat, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. „Mit der Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt haben wir die einmalige Chance, unsere Brandiser Wohnstätten endlich gut gerüstet für die Zukunft aufzustellen – guter Wohnraum zu günstigen Mieten“, ist Jesse überzeugt. Natürlich obliege es dem Stadtrat, schlussendlich über das Verhandlungsergebnis und die Zukunft der BWS zu entscheiden. „Ich denke, es ist eine der wichtigsten Entscheidungen der letzten 20 Jahre, vor der der Stadtrat nun steht“, ordnet Jesse das Thema ein. „Denn es geht um die Zukunft unserer Wohnungsbaugesellschaft, es geht um bezahlbaren Wohnraum in Brandis, es geht aber auch darum, für faire Mieten nachhaltig gute Wohnungen zu schaffen. Deswegen bin ich sehr froh, mit der WBG Kontakt einen Anbieter gefunden zu haben, der kein Immobilienhai ist, sondern der soziale Verantwortung mit in seinen Unternehmensgenen hat.“

Von Ines Alekowa