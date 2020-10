Leipziger Häuslebauer auf dem Grimmaer Rappenberg angefeindet

Grimma

Familie Rinkenbach-Fredrich freut sich schon jetzt auf den Einzug ins eigenes Haus, das derzeit im neuen Baugebiet auf dem Grimmaer Rappenberg Gestalt annimmt. Allerdings erlebt sie von Anfang unliebsame Überraschungen. „Es macht keinen Spaß, in Grimma zu bauen“, bringt es Rocky Rinkenbach-Fredrich auf den Punkt.

Was ist passiert am Grimmaer Holunderweg?

Was ist passiert? Schon zum Baustart im Juni stand der 31-Jährige eines Tages fassungslos vor dem umgeworfenen Dixi-Klo an seiner Baustelle im Holunderweg. Kein Einzelfall, wie er beteuert. Auch bei einem Baunachbarn habe die provisorische Toilette schon auf dem Boden gelegen.

Als die dreiköpfige Familie an einem Sonnabend Mitte Juli Richtfest feierte und schon kurz vorm Mittag beim Anbringen des Richtkranzes das Bauradio lief, habe eine Bewohnerin der Turmstraße gebrüllt, es sei Mittagsruhe und er solle keinen Lärm machen. Die Frau habe sich beschwert, was ihm einfalle, samstags zu feiern, wundert sich Rinkenbach-Fredrich. „Unsere Musik war nicht übertrieben laut, außerdem ist Samstag ein Werktag.“ Wenige Tage später habe er eine Mülltüte mit Essensresten in seiner Dixi-Toilette gefunden.

Mittfünfzigerin soll ausgeflippt sein

Dem Häuslebauer stößt auch ein Vorfall auf, als er einem Baunachbarn mit Auto und Hänger Sand von seinem Grundstück brachte und dazu den benachbarte Garagenweg nutzen musste. Jemand habe mit einem Fahrzeug willkürlich den Weg versperrt, berichtet Rinkenbach-Fredrich. Als er es umfahren wollte, sei besagte Frau regelrecht ausgeflippt. Er habe die Mittfünzigerin einmal sogar auf ein Getränk rüber gebeten. Vergebens. „Man kann sich mit der Frau nicht vernünftig unterhalten.“ Sie habe sogar gemeint, im Baugebiet sei der Boden verseucht.

Gravierender jedoch war der zerstörte Kühlschrank, den der 31-Jährige in den heißen Sommertagen für die Bauarbeiter in den Rohbau gestellt hatte. „Das Glas war zerschlagen, die Innenwände kaputt. Ich dachte ich bin im falschen Film.“ Wer es war? Er weiß es nicht. Anzeige habe er nicht erstattet. „Das verläuft ja doch nur im Sande.“

Noch-Leipziger will gutes Verhältnis zu den Grimmaern

Rinkenbach-Fredrich ist an einem guten Verhältnis mit den alteingesessenen Grimmaern gelegen. „Wir wollen mit den Nachbarn ein gedeihliches Miteinander“, bekräftigt der 31-jährige Teamleiter eines Leipziger Autowerkes. Der frühere Brandenburger lebt mit seiner Frau seit 2013 im Leipziger Norden, das Töchterchen ist gerade ein Jahr alt geworden. Die Familie wollte ein eigenes Heim und raus aus der Großstadt. Grimma ist so etwas wie ein Wunschplatz, da es zu den Schwiegereltern nach Dresden nicht so weit ist und durch die nahe Autobahn auch Leipzig gut erreichbar. Rinkenbach-Fredrich freut sich auf das schöne und ländliche Muldental – und auf die Ruhe.

Auch für den Naunhofer „ Grünstadt “ interessiert

Auch die „ Grünstadt“ am Naunhofer Grillensee hatte das Paar ins Auge gefasst. Dort steht die Erschließung des nächsten Baufeldes aber noch aus. Bei der Immobilienmesse in Grimma sicherten sich die Häuslebauer in spe deshalb eines der begehrten Grundstücke auf dem Rappenberg. Inzwischen wächst hier ein Haus nach dem anderen in die Höhe. Das Miteinander der Bauleute ist gut. „Wir haben schon eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Da werden Themen angesprochen.“

Auf dem Grimmaer Rappenberg wird inzwischen ein Haus nach dem anderen hochgezogen. Quelle: Frank Prenzel

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) zeigte sich regelrecht entsetzt, als er von der LVZ von den Vorfällen erfuhr. „Sollte jemand eine Baustelle sabotieren, würde ich mich dafür schämen.“ Der Rathauschef hörte sich umgehend bei Anwohnern um und kommt zu einem Schluss: „Es reduziert sich auf eine Familie, die Stunk macht. Aus meiner Sicht ist es ein Einzelfall.“ Er habe auch schon mit der Polizei gesprochen. „Das hat Konsequenzen.“

OB: Froh über jede junge Familie, die nach Grimma zieht

Die übergroße Mehrheit der Anwohner am Rappenberg sei aufgeschlossen gegenüber den Neuankömmlingen und reagiere positiv, so Berger. Er freue sich über jede junge Familie, die nach Grimma zieht, bekräftigt der Stadtchef. Grimma profitiere beim Zuzug von Leipzigs Prosperität. „Wir können froh sein, dass die Stadt wächst.“

