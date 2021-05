Böhlen

So viel ist klar. Auch im Mai wird es keine Konzerte des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) geben. Zwar sitzen die Musiker ab dem 18. Mai im Rahmen der Meisterkurse für Dirigierstudenten im Kulturhaus Böhlen einige Male hinter ihren Pulten. Dass sie aber öffentliche Auftritte haben, damit ist nicht zu rechnen. „Wir richten unseren Blick jetzt auf den Juni“, sagt LSO-Intendant Wolfgang Rögner.

Anrechtskonzerte fest geplant

Die Meisterkurse sind für die Musiker immerhin eine Möglichkeit, nach langer Abstinenz wieder einmal zusammen zu spielen. Die Anrechtskonzerte am 4., 5. und 6. Juni in Böhlen, Markkleeberg und Borna sind, Stand jetzt, weiterhin fest geplant. Sie laufen unter dem Motto „Sinfonische Tänze aus aller Welt“. Und danach geht, sofern es die Entwicklung der Coronazahlen zulässt, Schlag auf Schlag. Wie es sich für die warme Jahreszeit gehört, immer open air. Etwa mit einem Operettenkonzert am 13. Juni am Schmetterling in Bad Lausick und einer Mondscheinserenade am 19. Juni auf der Terrasse des Gutshauses in Kitzen. Einen Hauch von DDR-Fernsehen gibt es am 20. Juni am Biedermannstrand in Hayna am Schladitzer See, wo das LSO unter der Überschrift “Alles singt“ spielt. Nicht zu vergessen das 4. Neuseenland-Musikfest vom 8. bis 11. Juli am Zwenkauer See.

Personelle Weichenstellung

Zudem soll noch im Mai eine entscheidende personelle Weichenstellung für das LSO erfolgen. Intendant Rögner geht davon aus, dass in den nächsten Wochen die Entscheidung fällt, wer neuer Chefdirigent des Orchesters wird. Zuletzt gab es noch fünf Bewerber, von denen einer Ivo Hentschel ist, designierter Musikdirektor am Theater Hof. Der neue Mann tritt die Nachfolge des Franzosen Nicolas Krüger an, der sein Amt vor zwei Jahren nach nur wenigen Monaten im Amt überraschend aufgab.

Von Nikos Natsidis