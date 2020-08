Leipziger sanieren Kriegerdenkmal im Grimmaer Ortsteil Kleinbothen

Grimma

Anfang April schlichen drei Jugendliche um den Gedenkstein für die Gefallenen des 1. Weltkrieges in Kleinbothen. Es liegt abseits der durch den Ort führenden bekannten Badstraße, zweigt rechts gegenüber dem Freibad ab. Dort gibt es nur Wohngrundstücke und eben diesen fast schon versteckten Ehrenhain.

Jugendliche beseitigen Schmierereien in Leipzig und Grimma

Die drei Jugendlichen weckten das Misstrauen bei Gunther Brix. Er wohnt schräg gegenüber und ist als Mitglied des Heimatvereins neugierig und wachsam zugleich. Also ging er forschen Schrittes und mit kräftiger Stimme auf die Besucher des stillen Ortes zu und fragte, was sie denn dort suchen würden. Doch Kurt Hättasch und seine beiden Mitstreiter Kevin Richter und Anne Witschel hatten kein schlechtes Gewissen. Im Gegenteil. Die drei Grimmaer, alle Studenten, sind zwar Wiederholungstäter – das aber im positiven Sinne. Denn im letzten Jahr schon haben sie im Leipziger Osten, in der Eisenbahnstraße, ein Denkmal von Schmierereien und Unkraut befreit. Weitere Projekte dieser Art folgten in Grimma. „Dort haben wir in der schönen Innenstadt mehrfach zahlreiche fragwürdige Schmierereien an Hauswänden entfernt. Einfach so, denn wohnen tut keiner von uns dort“, sagt Hättasch.

Grimmaer Orchester musiziert am Kleinbothener Gedenkstein

Auf den Stein in Kleinbothen wurde Hättasch aufmerksam, als er mit dem Jugendblasorchester Grimma zum Volkstrauertag 2018 hier musizierte. „Schon damals ist mir der schlechte Zustand der Gedenkstätte aufgefallen, jetzt war es genau der richtige Ort, um wieder aktiv zu werden“. Also rückten Anne Witschel, Kevin Richter und Kurt Hättasch mit Werkzeug und Eimern an. Zuerst wurde das Unkraut entfernt. Dafür ging schon mal ein Acht-Stunden-Tag drauf. Mit dem Ergebnis, dass nun auch die vielen Gedenksteine links und rechts des Hauptsteines deutlich sichtbar wurden.

Und mit ihnen die Mängel. Denn die Namen der Kriegsopfer und die Orte ihres Todes waren stark verblichen. 60 Euro investierten die Drei in entsprechende wetterfeste Farbe. Im Juni sanierten sie alle Schriftzüge in dem Ehrenhain. Alles sichtbar übrigens auf ihren eigenem Youtube-Kanal, der da „bund deutscher maler“ heißt und mit mehreren Kurzfilmen aufwarten kann.

Gunther Brix war von soviel Engagement überwältig, informierte weitere Anwohner wie Ursula Schreiter und Udo Pohl, den zweiten Vorsitzenden vom Heimatverein Großbothen. „Wir haben Rücksprache mit dem Bauhof Großbothen genommen, damit er fortan ein Auge auf das nun wieder ansehnliche Ehrenhain wirft. Aber auch die umliegenden Anwohner wollen sich kümmern“, sagt Pohl.

Mit einem einfachen Dankeschön wollten die Kleinbothener die drei Studenten nicht ziehen lassen. Pohl nahm Kontakt zu Matthias Döbold auf, der ein Transport- und Baustoffunternehmen betreibt. Der Firmenchef, zugleich stellvertretender Ortschaftsratsvorsitzender, erklärte sich sofort bereit, dem Heimatverein 150 Euro zu spenden. In einen Gutschein gewandelt können die junge Leute das Geld im Gasthof Kleinbothen umsetzen.

Hättasch und seine beiden fleißigen Mitstreiter haben derweil schon wieder neue Ziele im Auge, unter anderem die Bushäuschen in Schaddel und Haubitz.

