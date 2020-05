Leipzigerin füllt Kirche bei Grimma mit moderner Kunst

Grimma/Ragewitz

Die Leipziger Künstlerin Britta Schulze (re.) ist im Muldental keine Unbekannte. Über ein Bildungsprojekt begleitete sie vor Ausbruch des Coronavirus wöchentliche Kunstkurse mit Grundschülern in Mutzschen. Auch die Straßengalerie in der Kleinstadt unweit der Autobahn, wo leere Schaufenster mit farbenfreudigen Bildern belebt wurden, geht auf ihr Engagement zurück – in Zusammenarbeit mit dem Künstlergut Prösitz, dessen Leiterin Ute Hartwig-Schulz die Leipziger Berufskünstlerin nach Mutzschen aufs Land lockte. „Weil diese Kurse natürlich auch eine Verdienstmöglichkeit für Britta Schulze darstellen, hoffen wir, dass sie noch in diesem Herbst in Mutzschen wieder anlaufen werden“, bekräftigte Hartwig-Schulz.

Anzeige

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Kirche Ragewitz als Ausstellungsort entdeckt

Währenddessen sind die beiden Künstlerfrauen aber keineswegs untätig geblieben. Schließlich betreibt Britta Schulze in ihrem Wohn- und Geburtsort Leipzig ein großes Atelier, indem diverse Kunstwerke der Malerei und Grafik entstehen. Ermutigt durch zahlreiche Ausstellungen in Leipziger Kirchen zieht es die Künstlerin nunmehr aufs Land, wo sie in der evangelisch-lutherischen Kirche Ragewitz bei Dürrweitzschen einen neuen Ausstellungsort gefunden hat.

Weitere LVZ+ Artikel

So einfach zu finden sei so ein beeindruckender Ausstellungsraum freilich nicht, wie Schulze versicherte. Hier kommt Bernd Aurig ins Spiel. Als Mitglied des Kirchenvorstandes, Handwerker-Meister, Hobbykünstler und politisch als Stadtrat Engagierter betreibt der Grimmaer selbst einen Ausstellungsort am Stadtrand von Grimma: die Georgenkapelle. Seit vielen Jahren stellen Künstler aller Couleur ihre Werke aus, doch für Britta Schulze ist diese Kulturoase schlichtweg zu klein.

Kulisse für expressionistische Malerei

Schließlich präsentiert sie in ihrer Ausstellung, die den Titel „Fraktal der Zeit“ trägt, auch überdimensional große Bilder in den Abmaßen zwei Meter mal 1,80 Meter. In einer Kirche dagegen kommt diese expressionistische Malerei sehr gut zur Wirkung. Auch wenn die Leipzigerin ihre Art der Malerei nur angelehnt an die Expressionisten der Dresdner Schule sehen will.

Aber da kann sich jeder Betrachter seine eigene Meinung bilden, insofern er an den Wochenende die dann geöffnete Kirche in Ragewitz besuchen wird. „Wenn die Zeit zu einer bestimmenden Größe im Erforschen von Veränderungen oder im Erfahren von Bestehenden wird und sie im kleinen wie im großen Maßstab das über Zeitzeichen sichtbar werden lässt, dann ist es Anlass, mich damit bildhaft zu beschäftigen. Die Malerei und der Holzschnitt dienen mir als Techniken, um in die Tiefen antiker mytholischer Symboliken einzutauchen und sie für heute in Bilder zu übersetzen“, sagt Britta Schulze.

Eröffnung am Pfingstsonnabend geplant

Am Pfingstsonnabend, 30. Mai, soll es um 15 Uhr eine Eröffnung geben, immer unter dem Vorbehalt, dass die Corona-Auflagen nicht wieder verschärft werden. Die Kunstliebhaber erwartet dort ein Querschnitt – von Malerei und Grafik bis zu kleine Plastiken.

Initiatorin Ute Hartwig Schulz freut sich mit diesem Projekt über den Start einer neuen Kooperation zwischen ihrem Künstlergut und der evangelischen Kirchgemeinde. Außerdem wird sie nicht müde zu betonen, dass die finanzielle Förderung der Ausstellung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen nur für anerkannte Berufskünstler erfolgt.

Deshalb ist es umso erfreulicher, dass Schulze sich für eine Exposition im Muldental entschieden hat. Zumal es hier auf dem Land noch nicht selbstverständlich ist, dass sich Kirchen für moderne Kunst öffnen. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann immer an den Wochenenden die geöffnet Kirche zu Ragewitz besuchen: Bis zum 16. September dieses Jahres werden dort die Kunstwerke von Britta Schulze präsentiert.

Von Thomas Kube