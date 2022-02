Lesen wieder beliebt, aber Grimmas Bibliothek verliert

Grimma

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Grimmaer Johann-Gottfried-Seume-Bibliothek zeigen sich in Zahlen. Gab es im Vor-Corona-Jahr 2019 noch etwa 1800 aktive Leser, sank deren Zahl bis Ende 2021 auf rund 1500. Wurden 2019 noch 21.000 Besucher im Stammhaus in Grimma und in der Zweigstelle in Nerchau gezählt, waren es 2021 gerade mal 9500. In normalen Zeiten registriert die Bücherei um die 100.000 Entleihungen. Im letzten Jahr rutschte die Zahl ausgeliehener Medien auf knapp 68.000 ab. „Das ist schon ein entscheidender Rückgang“, sagt Bibliotheksleitern Katrin Örtl.

2021 nur ein Bruchteil der üblichen Veranstaltungen

Auch bei den Veranstaltungen ist angesichts der Einschränkungen Ebbe angesagt. In der Vor-Corona-Zeit stemmte das Team jährlich 130 kleine und große Events. Im vorigen Jahr waren es gerade Mal 33. Dazu zählten Bibliothekseinführungen für Kita- und Schulkinder und das Buch-Casting mit den Fünftklässlern des Gymnasiums zum Buchsommer.

Blick in die Kinder- und Jugendbuchabteilung der Grimmaer Stadtbibliothek. Quelle: Frank Prenzel

Fürs neue Jahr hält sich die Bibliothekscrew ebenfalls mit Veranstaltungsplanungen zurück. Der Tag der offenen Tür, der traditionell am ersten Februar-Sonnabend über die Bühne geht und immer um die 200 Interessenten lockt, macht Örtl zufolge derzeit keinen Sinn, da sich maximal 20 Besucher zeitgleich im Haus aufhalten dürfen. „Wir wollen 2022 mit der Tradition brechen und denken erstmals an einen Tag der offenen Tür im Mai“, sagt die 56-jährige Bibliothekschefin. In der Hoffnung, dass dann wieder Normalität herrscht.

Vorlese-Zeit ruht in der Grimmaer Bücherei

Die Reihe „...und montags wird vorgelesen“ ruht ebenso wie Vorlesewettbewerbe für Schüler und Leseabende mit namhaften Autoren. „Wir haben die Veranstaltung mit Schriftstellerin Sabine Ludwig so oft verschoben, jetzt warten wir, bis alles vorbei ist“, gibt Örtl mit Blick auf die Einschränkungen zu verstehen. „Mit Abstandhalten geht hier keine Veranstaltung“, betont sie, zumal zum Vorlesen das Gefühl von Nähe gehöre.

Wenn Kita-Gruppen oder Schulklassen zur Bibliothekseinführung anklopfen, weist sie Örtl zwar nicht zurück. So kamen vor wenigen Tagen 15 Zweitklässler der Grimmaer Ostwald-Grundschule. „Ich gehe aber momentan nicht auf die Schulen zu.“

Blick auf die Johann-Gottfried-Seume-Bibliothek in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

„Mit aktiver, nach außen gerichtete Bibliotheksarbeit hat das wenig zu tun“, sagt die Leiterin. „Wir leben seit zwei Jahren in einer Ausnahmesituation.“ Das Jahr 2021 begann mit dem Lockdown, ab Mitte Februar war zunächst Click & Collect möglich, bevor ab Mitte Mai die Bücherei normal öffnen durfte – jedoch mit begrenzter Personenzahl im Haus. Und seit November gilt nun die 3G-Regel. „Das finde ich besser als 2G, weil es keinen ausschließt“, sagt Örtl, die mit ihren Kolleginnen „verhalten optimistisch“ ins neue Jahr schaut.

Bestand durchlüftet: Alte Titel wurden ausgemistet

In der besucherarmen Zeit haben sich die Bibliothekarinnen verstärkt den 48.000 Medien zählenden Bestand vorgeknöpft und „durchlüftet“, wie sich Örtl ausdrückt. Im Stammhaus trennten sie sich von exakt 3058 Einheiten, während 2627 Titel neu in die Regale gestellt wurden. Auch aus der Phonothek, deren Umgestaltung Ende 2020 abgeschlossen wurde, verschwand so manche alte CD und DVD. Derzeit ist Örtl zufolge die Sach- und Fachliteraturabteilung an der Reihe. Gerade hier habe sich das Nutzerverhalten enorm verändert, sei die Ausleihe in den letzten Jahren um die Hälfte zurück gegangen.

Blick in die neu eingerichtete Phonothek der Grimmaer Stadtbibliothek. Quelle: Frank Prenzel

Auch wenn die Bibliothek in der Pandemie Leser einbüßt und gerade Kinder schwerer erreicht: Neuanmeldungen bleiben nicht aus. Im letzten Jahr kamen 275 neue Nutzer hinzu, normal sind etwa 300. Das Buch sei ein wichtiger Bestandteil in der Kindererziehung, weiß Leiterin Örtl. Für wen Bildung wichtig sei, der melde sich und seine Kinder auch an.

Onleihe bleibt in Grimma auf bescheidenem Niveau

Die Onleihe scheint indes auch in der Pandemie nicht wirklich als Alternative zu gelten. Lediglich 164 der 1500 aktiven Leser nutzen die Möglichkeit und liehen im vorigen Jahr gegenüber 2020 gerade mal 1000 E-Titel mehr aus. Alles in allem gab es 6606 digitale Entleihungen. Grimmas Bibliothek gehört der Onleihe Sächsischer Raum an, ein Verbund von 54 Büchereien, der momentan auf fast 48.000 Lizenzen zurück greifen kann – E-Books, E-Paper, E-Audios oder E-Videos. „Für manche Bestseller bekommen wir aber keine Lizenzen, weil die Verlage Einbüßen befürchten“, erläutert Örtl. Oder sie seien zu teuer.

Personeller Umbruch in Grimmas Stadtbibliothek

Übrigens befindet sich die Johann-Gottfried-Seume-Bibliothek in einem personellen Umbruch. Vor einem Jahr verabschiedeten sich Heidi Gasch, die viele Jahre die Zweigstelle in Nerchau unter ihren Fittichen hatte, und Gabriele Dyniak in den Ruhestand. Sybille Kutscher folgt ihnen in wenigen Monaten. Neu rückten Juliane Lenk, Gabriela Weber und Claudia Seidel ins Team. Ramona Häcker und eine Auszubildende komplettieren die kompetente Frauenmannschaft. Die Außenstellen in Bahren, Dürrweitzschen und Großbardau werden auf ehrenamtlicher Basis betrieben.

Von Frank Prenzel