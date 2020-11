Letzter Grimmaer Frischemarkt des Jahres in der Klosterkirche

Grimma

Corona stellt eine große Bewährungsprobe auch für Deutschland dar. Doch bei allen Problemen, die das Virus mit sich bringt, könnten von ihm auch positive Impulse hinsichtlich des Konsumverhaltens ausgehen. Oder zumindest könnte die Pandemie für zusätzlichen Schwung im bestehenden Trend hin zum Erwerb regionaler Produkte sorgen.

Produkte der Wachtelfarm werden nachgefragt

Diesen Eindruck jedenfalls konnte gewinnen, wer sich am Sonnabend unter der Händlerschaft des in der Grimmaer Klosterkirche abgehaltenen letzten Frischemarktes des Jahres umhörte. „Die von uns belieferten Hofläden haben weit überwiegend von einer gestiegenen Nachfrage ihrer Kundschaft nach unseren Produkten berichtet“, erzählt Uwe Koschnig von der seit dem vergangenen Jahr in Nerchau ansässigen Muldentaler Wachtelfarm.

„Und auch in Nerchau haben wir schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr einen Nachfrageschub gespürt, der sich dann auch mit der Aufstellung eines sehr gut frequentierten Selbstbedienungsautomaten bestätigt hat“, so Koschnig.

Regionale Produkte stehen hoch im Kurs: In der Klosterkirche herrschte am Sonnabendvormittag trotz Corona und Temperaturen nur knapp über der Null-Grad-Marke geschäftiges Treiben. Quelle: Roger Dietze

Mit Vergleichswerten aus den Jahren zuvor kann Jung-Landwirt John Mühlstädt zwar nicht aufwarten, der Geithainer Kartoffelbauer hatte aber zumindest nach eigenem Bekunden in diesem seinem ersten Jahr keinen Grund zur Klage. „Ich bin mit den Umsätzen im Straßenverkauf sehr zufrieden“, so der 22-Jährige. „Grundsätzlich denke ich schon, dass sich die Pandemie für uns Direktvermarkter positiv auswirkt, weil die Verbraucher in ihrem Zuge noch mehr Wert auf Regionalität legen.“

Direktvermarkter spüren Rückenwind

Eine Einschätzung, die Martin Wenzel von der gleichnamigen Göttwitzer Metzgerei bestätigt. „Zum einen hat der Tönnies-Skandal den Verbrauchern noch einmal schlaglichtartig die Bedingungen in der Massentierhaltung vor Augen geführt, zum anderen haben die Verbraucher seit dem ersten Lockdown ihre Mobilität reduziert und in der Folge in ihrer näheren Umgebung nach Alternativen Ausschau gehalten“, so der Metzgermeister aus dem Grimmaer Ortsteil.

Während jedoch der Hofladen aus den genannten Gründen seit dem Frühjahr Umsatzzuwächse verzeichnet hätte, habe das zweite Standbein der Firma – die Burgerbraterei und das Catering –mächtig gelitten. „In diesem Bereich kann ich die Entwicklung seit dem Frühjahr nicht anders als beschissen bezeichnen. Allein im Weihnachtsfeier-Geschäft sind uns Veranstaltungen mit insgesamt 1200 Leuten weggebrochen“, klagt Wenzel. An dessen Seite offerierten am Sonnabendvormittag rund 30 weitere regionale Produzenten frische Lebensmittel und Sortimente des täglichen Bedarfs.

Willkommener Kaffee zum Aufwärmen

Am Stand der in der Grimmaer Bahnhofstraße ansässigen sächsischen Kaffee- und Schokoladenmanufaktur konnten sich die Besucher in der frostigen Klosterkirche bei einem „Schälchen Heeßen“ aufwärmen. „Langsam läuft zwar auch das Geschäft im Geschenke- und Präsentebereich wieder an, aber das Niveau ist verglichen mit Vor-Corona-Zeiten noch immer sehr niedrig“, berichtet Inhaber Sven Genilke.

Von Roger Dietze