Der kommende Montag ist ein bedeutender Tag für Grimma. Dann wird am Fuße des Schlosses das letzte Tor der Hochwasserschutzanlage eingesetzt und damit die allerletzte Lücke in der zwei Kilometer langen Schutzlinie geschlossen. „Am 17. Juni ist die Anlage funktional fertig“, bekräftigt Projektleiter Thomas Zechendorf von der Landestalsperrenverwaltung. Dann schützt der in die Altstadtfront eingepasste Wall die Stadt Grimma vor einer Muldeflut, wie sie statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt. Zwölf Jahre hat der Bau gedauert.

Das stählerne Riesentor wurde in der Werkstatt der Augustusburger Metallbau-Wasserkraft Onnen Krieger GmbH & Co.KG gefertigt und am Donnerstag frühzeitig angeliefert. Vier Mitarbeiter der Spezialfirma nehmen sich in Grimma noch zwei Tage Zeit, um den viereinhalb mal dreieinhalb Meter großen und mehr als fünf Tonnen schweren Koloss einzupassen und zu arretieren. Seniorchef Onnen Krieger, bereits 80 Jahre alt, hat seine Leute höchstpersönlich begleitet, um das Tor in die Wand zwischen Pöppelmannbrücke und Schloss einzusetzen.

Alle Chefs sind nach Grimma gekommen

Auch die anderen Chefs sind da, um sich die besondere Stunde nicht entgehen zu lassen: Heinz Kaiser, Betriebsteilleiter Mulde bei der Landestalsperrenverwaltung und damit oberster Bauherr für das Grimmaer Projekt, und Bauleiter Norman Kiel, dessen Chemnitzer Firma Gunther Hüttner + Co. GmbH auch den Zuschlag zum Bau des finalen Stücks der Grimmaer Anlage erhalten hatte. Es beinhaltet die begehbare Wand nebst letztem Fluttor.

„Das ist zu steil!“, ruft Kiel seinen Leuten zu, als das Tor vom Laster gehoben werden soll. Nachdem sie die Aufhängung verlängert haben, schwebt der stählerne Riese am Kranhaken an seinen Bestimmungsort. Es ist eng. Kranführer Steffen Kopsch muss Fingerspitzengefühl an den Tag legen, wie in Zeitlupe senkt sich der Fünftonner an seinen künftigen Platz. „Im großen und ganzen sieht es gut aus“, meint Seniorchef Krieger mit fachmännischen Blick. Es passt – lautet gegen 9.30 Uhr die erleichternde Botschaft.

Zur Galerie Spektakuläre Aktion an der Hochwasserschutzmauer von Grimma: Ein Kran hebt das letzte Fluttor in die Mauer und verschließt damit das aufwendige Bauwerk.

Dennoch muss das Tor zunächst noch einmal heraus gehoben werden, etwa um die Scharnierhälften in Einklang zu bringen. Am Montag soll es dann gegen 10 Uhr endgültig eingehangen werden. Anfang Juli wird noch getestet, ob es dicht ist. Dazu werden so genannte Dammbalken vor dem Tor eingelassen und der Hohlraum mit Wasser gefüllt. 30 Minuten reichen aus, um mögliche Schwachstellen zu entdecken, erläutert Kiel.

78 Öffnungen in der Grimmaer Schutzlinie

78 Öffnungen enthält die Hochwasserschutzanlage, darunter etwa 20 Türen und Tore. Nun lässt sich auch die 78. Öffnung verschließen. „Es ist der letzte Puzzlestein“, blickt Projektleiter Zechendorf etwas wehmütig auf seine Arbeit in Grimma. Die Anlage habe ihn zehn Jahre seines Berufslebens begleitet – „es ist schön, wenn sie jetzt fertig ist und funktioniert“. Etwas feierlich ist auch Heinz Kaiser zumute: „Es ist ein besonderer Moment.“

Polier Thomas Richter. Quelle: Thomas Kube

Während das Tor eingepasst wird, sind die Männer von Polier Thomas Richter an der begehbaren Wand tätig. Die Mauer wird derzeit mit Naturstein aus Rochlitzer Porphyr verblendet, in Anlehnung an die Pöppelmannbrücke. Das letzte Teilstück der Schutzanlage sei „sehr anspruchsvoll“ weiß der Mann von der Firma Hüttner, die unter anderem auch die Pergola zwischen Gymnasium und Klosterkirche gebaut hat, zu berichten. Immerhin befindet sich in der Wand ein Dammbalkenlager für die zweite Schutzfront.

Einweihung der Anlage in Grimma am 2. August

Projektleiter Zechendorf ist sich sicher, dass zur Einweihung der Schutzanlage am 2. August alles picobello ist. Bis dahin sind noch Freiflächen zu gestalten, Pflaster zu komplettieren und die Geländer der Begehbaren Wand zu montieren. Alles in allem hat die Talsperrenverwaltung in den zwölf Jahren etwa 57 Millionen Euro in Grimma verbaut. Zur Übergabe des aufwendigen Bauwerks am ersten August-Freitag wird sich ab 10 Uhr auch Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) ein Bild davon machen.

Von Frank Prenzel