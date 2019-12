Grimma

Lesen, schreiben, sprechen, gehen: Vieles kann Monika Lehmann – wenn überhaupt – nur schlecht als recht. Dafür merkt sich die schwer Behinderte ausgerechnet Geburtstage besonders gut. Der Mutter ordnet sie den 6. Januar zu, ihrem Mann den 28. März und sich selbst den 29. August. „Stimmt alles, haargenau“, staunt Frank Lehmann, als würde er seine Frau am liebsten für „Wetten, dass ..?“ anmelden. Er könne sich nicht erklären, wie Monika es immer wieder schaffe, Eselsbrücken zu bauen.

Dennoch sind die Summen, die seit Wochen auf dem Konto der LVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ eingehen, für die Grimmaerin zunächst nicht viel mehr als wundersame Nummernfolgen. Sie stünden für unfassbar viel Geld, klärt sie Partner Frank auf. Geld, das sie dringend brauchen, um Dusche und WC behindertengerecht ausbauen zu lassen. Auch Bürgermeister Matthias Berger spendete: „Ich sehe die Schweine noch vor mir, die Monika zur Flut aus dem Stall in die Wohnung gerettet hatte.“

Barrierefreies Bad als letzte Chance

Wegen ihres labilen Gesundheitszustandes ist sie gerade auch bei der Körperpflege auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen. Dem Diabetiker fällt es jedoch zunehmend schwerer, seine Monika unter der Dusche zu stützen. Ein barrierefreies Bad ist die letzte Chance. „Ich habe bereits die Aufmaße genommen“, sagt Karin Würker. Die Frau, die einst als freiberufliche Bauplanerin tätig war und nun im Landratsamt arbeitet, kümmert sich um die Lehmanns.

Sie weiß, wie schwierig die Reparaturen nach der Flut waren, wie sehr sich die übereifrigen Erwerbsunfähigkeitsrentner beim Wiederaufbau verschuldeten und wie dankbar sie nun über jeden Cent der Spender sind: „Wir wollen das Bad mit Weitblick anpassen. So könnte sich Monika später auch im Rollstuhl selbst betun“, sagt die freiwillige Helferin. Es sei vieles zu bedenken: „Im Moment geht auch die Tür zum Bad falsch rum auf.“

Durchs Netz gefallen

Für Christel Motzkus von der Schuldnerberatung der Diakonie steht fest: „ Monika Lehmann ist durchs Netz gefallen. Man hätte ihr längst den Tipp geben müssen, eine Pflegestufe zu beantragen. Doch bis zur LVZ-Aktion ist das nicht geschehen.“ Frank Lehmann hat das für seine Frau inzwischen nachgeholt und wird von der AOK Unterstützung erfahren. Für ihn selbst wurde ein Schwerbehindertenausweis beantragt.

Christel Motzkus und Karin Würker sind sich einig: „Das behindertengerechte Bad kann nur der Anfang sein. Die Lehmanns brauchen dringend weitere Entlastung.“ Sobald der Gutachter der Krankenkasse die Pflegestufe festgelegt habe, schalte sich die Diakonie wieder ein. Man habe sehr erfahrene Mitarbeiter, die den Angehörigen in solchen Situationen mit Rat und Tat zur Seite stünden.

Anspruch auf verschiedene Leistungen

Hilfe im Haushalt, bei Einkauf oder Arztbesuch – sobald Monika Lehmann einen Pflegegrad besitze, habe sie Anspruch auf verschiedene Leistungen, betont Christel Motzkus. Davon hatten die Lehmanns noch nie etwas gehört: „Ich bin nicht der Mensch, der da bettelt – ich mache meinen Mist solange es geht selbst“, betont Frank. Das habe mit Bettelei gar nichts zu tun, stellt Christel Motzkus klar.

Und so wird für die Lehmanns der dritte Advent zum Licht am anderen Ende des Tunnels. In Vorfreude auf den Umbau des Bades zünden sie die dritte Kerze an. Sie, die ein Leben lang hart gearbeitet hatten – ob als Küchenhilfe in der Behindertenschule oder als Maurer auf dem Bau – können sich dabei ganz gemütlich zurücklehnen und ausnahmsweise mal andere machen lassen. Sofern das Geld reicht. An diesem Wochenende haben Spender die letzte Chance, die Aktion zu unterstützen.

