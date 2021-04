Liebesschlösser an Grimmas Pöppelmannbrücke: Was sagt die Stadtverwaltung dazu?

Grimma

Die Sonne steigt Tag für Tag ein Stück höher, es sprießt überall, die Vögel zwitschern aus voller Kehle, die Natur meldet sich aus dem langen Winterschlaf zurück. Mit dem Lenz erwachen auch beim Menschen die Frühlingsgefühle. Die Hormone spielen verrückt, und das Turteln macht wieder Spaß unter freiem Himmel. Der Frühling gilt als flirtreiche Zeit.

Zeichen der Liebe an Grimmas Pöppelmannbrücke

Gut möglich also, dass in diesen Tagen in Grimma neue Liebesschlösser am schmiedeeisernen Geländer der Pöppelmannschen Steinbrücke befestigt werden. Schon etliche Paare haben hier ein sichtbares Zeichen ihrer Liebe hinterlassen und sich wohl beim Verschließen ewige Treue geschworen. Die Brücke ist Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Und es lohnt sich durchaus, sich bei einem Spaziergang über das Bauwerk Zeit zu lassen und die Liebesschlösser genauer in Augenschein zu nehmen. Sie erzählen kleine Geschichten.

An Grimmas Steinbrücke von Baumeister Pöppelmann finden sich am Geländer zunehmend mehr Liebesschlösser von verheirateten Ehepaaren. Quelle: Thomas Kube

Manches Liebesschloss ist gerade mal wenige Wochen alt, wie das rotgoldene von Petra und Stefan, das zwei Herzen ziert. Andere hängen schon ein Jahrzehnt und können sich des Rostes nicht mehr erwehren. Der gestalterischen Vielfalt, die Liebe zu offenbaren, sind keine Grenzen gesetzt. Matthias und Johanna haben sich für ein küssendes Paar entschieden. Das Exemplar von Karsten und Andrea zeigt zwei Tauben mit Eheringen. Manchmal sind Frau und Mann ins Metall graviert. Besonders beliebt scheinen rote, scheinbar pulsierende Herzen zu sein. Und natürlich gehört nicht selten das Hochzeitsdatum aufs glänzende Metall.

Manche Liebesschlösser bekommen Gesellschaft

Manche Vorhängeschlösser bekamen sogar Zuwachs – so wie er sich zu Hause eingestellt hat. Nadine und Peter zum Beispiel haben ihr großes Schloss im Laufe der Zeit mit zwei kleinen Schlössern komplettiert. Auf dem einen steht der Name Charlotte, die offenbar am 9. April 2015 geboren wurde. Auf dem anderen lacht dem Betrachter eine Mädchenfigur entgegen – das Schloss ist für Tochter Hanna, die am 17. November 2018 das Licht der Welt erblickte.

Übrigens ist die zur Innenstadt weisende Brückenseite bei den Liebespaaren deutlich beliebter. Hier wurden bislang rund 130 Schlösser befestigt – teils wie an einer Perlenschnur, während es gegenüber nicht mal halb so viele sind. Platz ist noch genug.

Die Stadt Grimma toleriert das Anbringen der Liebesschlösser am Geländer der Pöppelmannbrücke. „Wir müssen aber handeln, wenn etwas korrodiert und Rostschäden am Geländer zu befürchten sind“, sagt Sprecherin Marlen Sandmann. Deshalb dürfte hin und wieder der Bolzenschneider zum Einsatz kommen. An der Hängebrücke am anderen Ende der Stadt sind die Liebesschlösser hingegen nicht erwünscht. Hier spiele durchaus die Statik eine Frage, erläutert Sandmann.

Idee für das Grimmaer Verlobungsgässchen

„Es ist schon niedlich und für Paare eine schöne Sache“, meint die Stadtsprecherin und erinnert an eine Idee, die im Rahmen der Hochzeitsstadt-Initiative geboren wurde. Genau für solche Liebesschlösser soll nämlich im Grimmaer Verlobungsgässchen – wo auch sonst – ein Metallgestell in Herzform errichtet werden. Im Moment sei das aber Zukunftsmusik, so Sandmann. „Es drängen andere Sachen.“ Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen hat auch die Bemühungen, Grimma als Hochzeitsstadt zu etablieren, zurück geworfen.

Die Herkunft des Brauchs, dass Paare mit dem Anbringen eines Schlosses ihre ewige Liebe besiegeln, ist übrigens unklar. Ausgangspunkt in Europa sei sehr wahrscheinlich Italien, heißt es bei der Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Es werde vermutet, dass Absolventen der Sanitätsakademie San Giorgio in Florenz die Urheber dieser Sitte seien. „Mit dem Ende ihrer Ausbildungszeit befestigten sie die Vorhängeschlösser ihrer Spinde an einem Gitter des Ponte Vecchio. Dies wurde wohl von den Verliebten Roms an der Milvischen Brücke übernommen.“

Von Frank Prenzel