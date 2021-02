Liegen Grimmas Veranstaltungen auf Eis?

Grimma

Nein, arbeitslos sei sie nicht, lacht Natalie Rieche auf die etwas schelmisch gemeinte LVZ-Frage. Dabei ist die Situation für die oberste Veranstaltungsorganisatorin der Stadt Grimma alles andere als leicht. Zwar kann sie überall ihre Fühler ausstrecken, zuverlässige Planungen lässt die Pandemie mit ihren Einschränkungen derzeit aber nicht zu. „Wir fiebern alle, dass die Kultur wieder durchstarten kann und Normalität einkehrt“, so Rieche.

Situation zu Ostern ist noch zu ungewiss

Dabei wurde die sonst erste größere Veranstaltung der Stadt im Jahr bereits gekippt. Der Ostersonntag bei Käthe, gemeinhin ein Publikumsmagnet an der Klosterruine Nimbschen, „ist definitiv abgesagt“. Die Situation sei Ostern – in diesem Jahr Anfang April – noch zu ungewiss, verweist die Mitarbeiterin der Verwaltungsorganisation auf den notwendigen Organisationsvorlauf.

Ostersonntag bei Käthe an der Klosterruine Nimbschen findet auch 2021 nicht statt. Quelle: Gerhard Weber/Stadt Grimma

Verabschiedet hat sich die Stadt auch schon von dem Gedanken, das alle drei Jahre stattfindende Event „Grimma sagt Danke“ wie ursprünglich vorgesehen im Juni durchzuführen. „Wir tendieren jetzt auf den Herbst. Aber auch das ist noch vage“, erläutert Rieche. Die Planung verkompliziert sich, weil traditionell Vertreter der Grimmaer Partnerstädte anreisen und das Programm bereichern. Doch wie sich die Pandemie-Lage in den kommenden Monaten in den verschiedenen Ländern gestaltet, ist nicht vorhersehbar. Die Planungen für „Grimma sagt Danke“ laufen, „wir können aber momentan noch nichts fix machen“, so die Frau mit den Veranstaltungsfäden in der Hand.

Freude-Fest in Grimma ist auf 2022 verschoben

Das Freude-Fest zur Einweihung der fertig gestellten Hochwasserschutz-Anlage, das im Juni vorigen Jahres über die Bühne gehen sollte, hat die Stadt auf 2022 verschoben. Momentan ist der Mai kommenden Jahres ins Auge gefasst. Doch auch hier macht es derzeit keinen Sinn, weitere Schritte zu unternehmen. Es sei ja auch möglich, erklärt Rieche, dass der ein oder andere aus der Veranstaltungsbranche die Pandemie nicht übersteht. Man stehe aber mit der beauftragten Agentur im Kontakt und Ideenaustausch.

Jetzt schon den Weihnachtmarkt im Dezember im Blick

Was in Grimma abgehen soll, wird in der Regel mit Oberbürgermeister Matthias Berger im Team besprochen. Neben Rieche sitzen dann Altstadtförderer René Schmidt und die Mitarbeiter von Pressestelle und Touristinformation mit am Tisch. Derzeit versuche man auch, neue Ideen zu sammeln – dabei immer die Pandemie im Blick, erzählt Rieche, die sich ihren Optimismus nicht nehmen lassen will. So hat sie bereits jetzt den Weihnachtsmarkt anno 2021 im Blick. „Im späten Frühjahr starten wir die Bewerbung der Standplätze. Wir nehmen Anfragen entgegen, schauen in Richtung Ausgestaltung und recherchieren zum möglichen Programm.“ Dass die 2020er-Auflage der Pandemie zum Opfer fiel, hat Rieche jedenfalls „sehr enttäuscht“.

Soll am 18. Juli über die Bühne gehen: der Muldental Triathlon. Quelle: Frank Schmidt

Einige wenige Veranstaltungen im Grimma-Sommer sind übrigens doch schon terminlich fest. Der Verein „Sportfreunde Neuseenland“ hat für den Muldental-Triathlon den 18. Juli geblockt. Der MDR-Musiksommer möchte am 31. Juli in der Klosterkirche Konzert-Station machen. Und die Agentur Muhsik plant für den 31. August den Auftritt der „Gregorian Voices“.

Touristinformation in Grimma ist telefonisch erreichbar

Die Touristinformation am Markt muss zwar derzeit ebenfalls Lockdown bedingt die Tür geschlossen halten, die Mitarbeiterinnen Michaela Wächter und Nicole Mania haben aber zu den Öffnungszeiten die Hand am Telefonhörer. „Es kommen durchaus Anfragen von Leuten, die für den Sommer einen Ausflug nach Grimma planen“, verrät Rieche. Zudem beschäftigen sie sich mit Planungen und möglichen neuen Angeboten.

Keine Kultur, dafür Handel: Den Saisonauftakt zum städtische Frischemarkt gibt es am 20. März – allerdings nicht in der Klosterkirche, sondern auf dem Marktplatz. Er soll dann wieder jeden dritten Sonnabend im Monat die Kauflustigen anziehen.

Von Frank Prenzel