Linke haben die Wahl: 19-jähriger Markkleeberger kandidiert gegen Julia Schramm

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Die Mitglieder der Linkspartei haben am Samstag die Wahl, wen sie im bevorstehenden Bundestagswahlkampf im Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) ins Rennen schicken. Nachdem die Berlinerin Julia Schramm als Favoritin des Kreisvorstandes gilt, warf vor wenigen Tagen noch ein Überraschungskandidat seinen Hut in den Ring: Amar Günther, 19-jähriger Student aus Markkleeberg. „Ich finde es nicht gut, wenn immer nur ältere Politiker entscheiden. Warum soll man sich nicht auch als jüngerer Mensch politisch engagieren?“, meint der junge Linke im Vorfeld der Nominierungsveranstaltung in der Neukieritzscher Parkarena. Mit seiner Kandidatur wolle er auch den Beweis antreten, dass die Jugend nicht per se unpolitisch ist.

Ausschlaggebend sei für ihn gewesen, dass die Mitglieder die Wahl zwischen zwei Kandidaten haben sollten. „Deshalb habe ich mich erst Anfang der Woche kurzfristig entschieden, als zweiter Bewerber um die Bundestagskandidatur an den Start zu gehen.“

Schon als Schüler politisch aktiv

Amar Günther ist in Göttingen geboren, lebt aber seit frühester Kindheit in der Heimat seines Vaters – in Markkleeberg. Hier legte er vor zwei Jahren sein Abitur am Rudolf-Hildebrandt-Gymnasium ab. „Ich habe ein abgebrochenes Wirtschaftsstudium hinter mir, eine angefangene Kochausbildung in Bayern, die wegen Corona nicht weitergeführt werden konnte, und studiere zur Zeit Medieninformatik an der HTWK Leipzig.“ Politisch habe er sich schon als Schüler engagiert, unter anderem für das Projekt „Schule gegen Rassismus“.

Dass sein Alter nach fehlender Lebenserfahrung klingt, ist dem jungen Mann bewusst. Zweiflern entgegnet der Markkleeberger, dass Lebensalter nicht automatisch Qualität bedeuten muss: „Man schaue sich den Deutschen Bundestag an. Altersdurchschnitt: 50 Jahre. Und man sieht ja, wie gut das läuft!“

Markkleeberger setzt auf Heimvorteil

Die deutlich bekanntere Bloggerin und einstige Piraten-Politikerin Julia Schramm schätze er sehr, gibt Günther zu Protokoll. „Aber vielleicht hilft ja dennoch mein Heimvorteil, um die Mitglieder von mir als geeigneterem Bewerber zu überzeugen.“ Immerhin wohne er im Wahlkreis – im Gegensatz zu der 35-jährigen Berlinerin – und kenne sich demzufolge mit den regionalen Gegebenheiten besser aus. Bisher vor allem bei der Leipziger Linksjugend politisch aktiv, will der Markkleeberger dafür sorgen, dass die Linke auch auf dem Lande gut abschneidet. „Wir wissen alle, dass das nicht leicht werden wird, egal mit welcher Kandidatin oder welchem Kandidaten.“

Die Berlinerin Julia Schramm gilt als erklärte Favoritin des Kreisvorstandes. Quelle: Olaf Kostritz

Von Simone Prenzel