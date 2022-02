Linke ruft zum Protest nach Grimma – OBM Berger will weiter den Dialog

Grimma

Zum dritten Mal wird es in Grimma eine Demonstration gegen die Spaziergänge von Kritikern der Corona-Maßnahmen geben. „Auch für den kommenden Montag ruft das Jugendforum zum Gegenprotest auf“, teilt der Kreisverband der Linken mit, der sich hinter dieses Anliegen stellt und zugleich Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) kritisiert. Dieser kontert.

Jens Kretzschmar, Kreisvorsitzender der Linken, erklärte: „Seitdem die Corona-Maßnahmen der Staatsregierung es wieder zulassen, sind auch wir bei den Gegenprotesten dabei und zeigen klare Kante gegen Rechts, ob in Markkleeberg, Bennewitz, Wurzen oder Grimma.“ Er rufe alle Antifaschisten auf, sich an der Aktion des Jugendforums Grimma zu beteiligen. „Wir sehen uns auf der Straße“, so Kretzschmar.

Vorwurf gegen OBM

Seit Monaten würden Coronakritiker die Gesellschaft spalten, gemeinsam mit Rechten unterwegs sein und sich zum großen Teil nicht an Auflagen und die geltenden Hygienemaßnahmen halten. „Dass die Spaziergänge in Grimma so kontinuierlich durchgeführt werden können, liegt meiner Auffassung nach auch am Oberbürgermeister, der bis heute keine klare Haltung zeigt“, meint Kretzschmar.

Berger kontert

Diesen Vorwurf weist Matthias Berger zurück. „Ich bin ein Impfbefürworter und habe viel dafür getan, dass in Grimma das Impfen reibungslos verläuft“, entgegnet er. „Ich bin aber auch gegen jede Art von Extremismus, egal ob von links oder rechts, und jede Form von Gewalt. Und das Aufdrehen von Musik, als ich am vergangenen Montag zum Dialog bat, ist auch eine Form von Gewalt. So löst man keine Probleme, so schafft man sie.“

Berger bleibt bei seiner Haltung: „Ich will, dass die Menschen miteinander reden und sich nicht anbrüllen.“ Er habe sich Argumente von Spaziergängern angehört. „Der Großteil, mit denen ich sprach, hat sich klar von Rechten und der AfD abgegrenzt“, sagt er. „Was ich erlebte, war aber, dass die Linke nicht gesprächsbereit war.“ Im Übrigen solle Jens Kretzschmar seinen Oberbürgermeisterwahlkampf in Wurzen führen. Berger: „Wir brauchen ihn hier nicht.“

Von Frank Pfeifer