Linken-Politikerin: „Mit der Corona-Politik wird das Grundgesetz mit Füßen getreten“

Belgershain

„Zeit meines Lebens war ich links“, sagt Roswitha Brunzlaff (61) aus Belgershain. In die SED trat sie mit 24 Jahren ein, in der Folge machte sie alle Transformationsprozesse der Partei mit, wurde Gemeinderätin in Belgershain und Kreisrätin im Landkreis Leipzig. Nun trat sie aus der Linken aus, sie wirft ihr eine falsche Corona-Politik vor und spricht darüber im Interview.

Was bewog Sie, Ihre Partei zu verlassen?

Anzeige

Roswitha Brunzlaff: Mein Antrag für den Kreisausschuss Soziale Infrastruktur vom 9. September fand keine Zustimmung in unserer Fraktion. Ich wollte, dass der Landrat und das Gesundheitsamt prüfen, ob das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Personen in Schulen und Einrichtungen der Kinderbetreuung außerhalb des Unterrichts in Schulgebäuden und auf Pausenhöfen ausgesetzt werden kann. Laut sächsischer Verordnung wird das Maskentragen nämlich nur empfohlen, aber nicht gefordert.

Weitere LVZ+ Artikel

Würde das aber nicht Lehrer, Erzieher und Kinder gefährden?

Die wissenschaftlichen Belege, dass diese Masken schaden, besonders bei Kindern, werden nicht zur Kenntnis genommen. Sie führen zu sehr hohen emotionalen und psychischen Belastungen, die laut dem Hirnforscher Gerald Hüther schon jetzt in nicht geringem Umfang behandlungsbedürftig sind. „Alltagsmasken“ bieten keinen Schutz vor Virenübertragung. Und sie ergeben keinen Sinn angesichts dessen, dass die Infektion durch ist.

Sie sehen wirklich keine Infektionsgefahr mehr?

Seit der 16. Kalenderwoche, also seit Mitte April, gibt es deutschlandweit kein dokumentiertes Sars-CoV-2-Infektionsgeschehen mehr. Das behaupte nicht ich, sondern das lässt sich in den Wochenberichten des Robert-Koch-Instituts nachlesen. Nur wenige positiv getestete Menschen sterben, und zwar solche mit Vorerkrankungen. Die überwältigende Mehrheit erkrankt nicht an Covid 19, weil ihr Immunsystem offenbar über eine gute Abwehr verfügt. Diese gute Nachricht wird aber unterdrückt.

Würden Sie sich als Corona-Leugnerin bezeichnen?

Ich sehe mich als Corona-Hinterfragende. Dass es Corona-Infektionen gegeben hat, leugne ich nicht.

Wie beurteilen Sie die steigenden Fallzahlen?

Durch die Nennung absoluter Zahlen positiv getesteter Menschen werden diese weiter in Angst gehalten, statt aufzuklären, dass diese Zahl in Relation zu den insgesamt getesteten Menschen abgenommen hat. Sie befindet sich jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Zeit. Im Übrigen sind die PCR-Tests von ihrem Wesen nach gar nicht für die klinische Diagnostik vorgesehen. Dazu kommt, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte, das Problem der falsch positiven Tests.

Aber warum verlassen Sie vor diesem Hintergrund die Linken?

Eine Opposition hat in der Demokratie Regierungshandeln zu hinterfragen. Diese Rolle nimmt die Linke seit Monaten nicht wahr. Ich werde bei Diskussionen in der Ortsgruppe als Rechte abgestempelt, anstatt sich mit mir inhaltlich auseinanderzusetzen. Meine Meinungen will ich niemandem aufzwingen. Aber ich möchte einen offenen Diskurs, damit sich jeder seine Meinung bilden kann. Was mich aber noch mehr als die Corona-Maßnahmen beschäftigt, ist die Frage, warum die Linke die Aushöhlung unserer Grundrechte nach dem Grundgesetz zulässt. Ein Ermächtigungsgesetz namens Infektionsschutzgesetz wurde als Grundlage genommen, uns auf unbestimmte Zeit „Alltagsmasken“ und weitere Beschränkungen aufzunötigen.

Aber sollten diese nicht zum Wohle der Menschen sein?

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es im Grundgesetz. Dieser Satz wurde mit Füßen getreten, wenn man die Kontaktbeschränkungen in Altenheimen mitbekommen hat. Alte Menschen sind verbittert gestorben, an Spastiken leidende Menschen, die über Wochen keinen Ergotherapeuten sahen, versteiften unumkehrbar. Die Übertragung von Infektionen hätte mit wirklich geeigneten Schutzausrüstungen verhindert werden müssen. Hinzu kommen die mit dem Lockdown verbundenen Berufsverbote für Kulturschaffende und Gaststättenbetreiber, die Einschränkungen für Handel und Reisebranche. Die zu erwartende Zahl Arbeitsloser wird unser Sozialsystem noch schwer belasten. Die Linke thematisiert dies auf allen Ebenen völlig ungenügend. Stattdessen wird über die friedlichen Demonstrationen von Querdenken 711 in Berlin falsch berichtet.

Das können Sie beurteilen?

Ich war am 1. und 29. August dabei und weiß auch, wie es aussieht, wenn eine Million Menschen Sylvester am Brandenburger Tor feiern. Meiner Einschätzung nach kamen zu jeder Demo um die 500.000 Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen protestierten.

Und diese haben die Abstandsregeln nicht eingehalten.

In der Friedrichstraße kesselte uns die Polizei von vorn und an den Seiten ein. Von hinten drückten weitere Menschen nach, so dass sich alle verdichtet haben. Den Bitten, vorn zu öffnen, kam die Polizei nicht nach. Sie hat das Gedränge also selbst verursacht.

Den Teilnehmern wurde auch von der Linken vorgeworfen, sich mit Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern gemein zu machen...

Bei unserer Demonstration wurde auf der Bühne nicht nur mehrfach aufgerufen, Abstände einzuhalten, sondern auch auf die Distanzierung von Rechtsradikalen verwiesen. Es gab Ordner, die Leute mit entsprechenden Fahnen aufforderten, uns zu verlassen. Die Demoteilnehmer wurden als Rechtsradikale, Nazis und Spinner diffamiert und in einen Topf geworfen mit einer wirklich rechten Demo vor dem Reichstag. Auch das stört die Linke nicht.

Lesen Sie dazu:

Von Frank Pfeifer