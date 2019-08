Grimma

Am Montagnachmittag versuchte, ein 54-jähriger Lkw-Fahrer vor dem letzten Grundstück auf der Bäckerstraße in Grimma zu wenden. Dies gelang ihm erst, nachdem er eine Eiche, einen Birnen- und einen Apfelbaum sowie einen Zaun eines Grundstückes beschädigt hatte. Die Eigentümerin hatte dies jedoch bemerkt und ihn angesprochen.

Fahrer hatte sich in Grimma verfahren

Der Fahrer gab an, sich verfahren zu haben, denn nach dem Grundstück geht die Straße unbefestigt in einen Feldweg über, so dass er wenden wollte. Der Lkw-Fahrer gab an, den Schaden seiner Firma melden zu wollen und sagte noch, wo sich diese befindet. Danach setzte er seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Geschädigte (68) rief die Polizei. Die Beamten ermittelten den Fahrer in jener Firma. Er hat sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu verantworten.

Von LVZ/gap