Lobstädter Pfarrer im Ruhestand schreibt Corona-Gedicht

Lobstädt

Noch gut kann er sich an das Telefonat mit einer Reiseleiterin aus Leipzig erinnern: „Herr Krieger, Sie werden es nicht glauben, ich habe Sie im Fernsehen gesehen. In Indien!“ Und ob er das geglaubt hatte. Der Glaube gehört zum Raucher wie die Fluppe. Der Glaube versetzt bei Thomas Krieger nicht nur Berge, sogar die Kirche selbst! Die ganze Welt hatte Ende Oktober 2007 die Luft angehalten, als das Heuersdorfer Gotteshaus „am Stück“ auf Reisen ging.

Transport der Heuersdorfer Kirche. Ein Schwertransporter, auf dem die Heuersdorfer Emmauskirche transportiert wird, rollt am Ortsschild entlang. Quelle: Sebastian Willnow

Fernsehanstalten aus nah und fern belagerten damals sein Pfarrhaus. Das ruhmreiche ZDF fragte an, ob es gottgewollt sein konnte, dass die Kirche über zwölf Kilometer nach Borna gerollt wurde. „Guter Mann“, antwortete Denker und Lenker Krieger, „wenn Gott nicht dafür gewesen wäre, hätte er so viele Möglichkeiten gehabt, es schief gehen zu lassen“. Drei Tage war die Kirche auf Achse, unter Hochspannungsleitungen, über Schienen und zwei Flüsse.

Eine der beiden Kirchen gerettet

Nein, auch er habe das Schicksal des Dorfes Heuersdorf seinerzeit nicht abwenden können, räumt der einstige Lobstädter Pfarrer Thomas Krieger ein. Nach langem, aber vergeblichem Widerstand der Bewohner fiel das Dorf der Kohle zum Opfer. Die letzten Heuersdorfer hatten ihren Ort im Sommer 2009 verlassen. Noch heute litten die Umgesiedelten schmerzlich darunter, sagt er. „Aber immerhin, eine der beiden Kirchen konnten wir retten.“

Die Emmauskirche hat Borna erreicht und wird zünftig in Empfang genommen. Quelle: Günther Hunger

Wo gibt es das noch auf der Welt: Eine kleine Dorfkirche steht unmittelbar neben der großen Stadtkirche. Sinnbildlich steht sie zudem als Ort der Mahnung aber auch der Besinnung für Menschen, die ihre Heimat verloren haben. Auf seine alten Tage musste der Kirchenmann im Ruhestand sein liebgewordenes Pfarrhaus nicht räumen. Nach wie vor kümmert er sich um den Garten, schiebt Küsterdienst und springt für Kollegen ein.

Bornaer Land ist ihm Heimat geworden

Das Bornaer Land sei ihm längst Heimat geworden. In seiner Abschiedsrede sagte er es so: „Hier weint man zweimal. Einmal, wenn man kommt. Das andere Mal, wenn man geht.“ Was er damit ausdrücken möchte: Um die Pfarrstelle in Lobstädt, zu der später auch Heuersdorf gehörte, habe sich Anfang der Achtzigerjahre niemand gerissen. Er, der waschechte Leipziger, kannte die Ecke nicht und ließ sich überraschen.

Das Pfarrhaus Lobstädt. Hier wohnt der Pfarrer im Ruhestand, Thomas Krieger. Quelle: Jens Paul Taubert

Pfarrhaus und Kirche seien baulich in desolatem Zustand gewesen. Bei der Sanierung legte er selbst Hand an. Als er auf den Kirschbaum kletterte, um süße Früchtchen zu pflücken, sei er sich vorgekommen wie beim Reinigen des Kamins. Und als er mit Besuch im Garten frühstückte, fragte er: „Wer hat den Pfeffer auf die Eier gestreut?!“ Es war kein Pfeffer, es war die würzige Bornaer Luft.

Rücksicht heißt das Zauberwort

Ein ums andere mal wollte er seinen Hund versohlen. „Ich nahm an, dass er sich mitten im Haus vergessen hatte. Dabei ließ Böhlen nur nett grüßen.“ Dicke Luft wittert der humorig-krittelnde Zeitgenosse mit dem besonderen Näschen auch dieser Tage. Es scheint, als sei etwas faul im Freistaate: Corona vernebele nicht wenigen Geist und Seele. „Mich stört die ständige Polemik, der Starrsinn, diese Rechthaberei.“

Beim Lesen seines Corona-Gedichts: Pfarrer a. D. Thomas Krieger. Quelle: Jens Paul Taubert

Verharmlosung sei genauso fehl am Platze wie Panikmache. Er könne nicht verstehen, wieso es manchen so schwer falle, sich vorübergehend einzuschränken. Rücksicht heiße das Zauberwort: „Ich musste auch akzeptieren, dass in Gaststätten nicht mehr geraucht werden darf.“ Viele empfänden heutzutage Unbehagen als Leid. „Was soll da sagen, wer wirkliches Leid erlebt hat?!“

Nachdenken über Versäumnisse

Am Vorabend des Buß- und Bettages schrieb Thomas Krieger sein Corona-Gedicht. Der Feiertag sei perfekter Anlass, in sich zu gehen, über Versäumnisse und Verfehlungen nachzudenken. Der dichtende Pfarrer macht sich seinen eigenen Reim drauf: „Und doch lebt man in seinen Welten, und lässt nur seine Ansicht gelten. Da wird behauptet und geschimpft, wer warum nicht, wer doch geimpft. Und alle sind jetzt die Experten, belegen’s teils mit Facebook-Werten.“

Der einstige Pfarrer Thomas Krieger aus Lobstädt hat 20 Weihnachtsstücke geschrieben, die später als Buch erschienen sind. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Pfarrer schreibt und reimt. Und bleibt sich treu. 20 Krippenspiele hatte er für die Junge Gemeinde erdacht. In der Flut hieß es: „Vom Himmel her, kams Wassermeer.“ In der Bankenkrise: „Vom Finanzproblem nach Bethlehem.“ Und als der damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers mit „Kinder statt Inder“ um die Ecke kam, hieß es bei Thomas Krieger „Ihr Inderlein kommet.“ Gemalte und gebatikte Kulissen lieferte er gleich mit.

Der Wuselpeter frei nach Hoffmann

Damit nicht genug: Frei nach Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter schrieb der Kirchenmann das Buch „Der Wuselpeter“, erschienen in einer Auflage von 1000 Stück. Aus Friederich, dem argen Wüterich, wird bei Krieger ein guter Friederich. Aus Paulinchen wird Karlinchen, die die Kirche anzündet: „Verbrannt ist alles, Dachstuhl weg, von Karla bleibt ein feuchter Fleck. Auch blieb ein Schuh, ein Feuermelder, nun braucht die Kirche Fördergelder.“

Weiße Cosmea vor dem Pfarrhaus Lobstädt. Quelle: Jens Paul Taubert

Angepasst war Thomas Krieger schon als Jugendlicher nicht. Er, der einstige Hippie, langjährige Gammler mit noch längeren Haaren. Am Leipziger Fockeberg hatte er sich mit seinen Bluesfreunden getroffen. Er hörte Beatles und Stones und fürchtete das nahe Polizeirevier nicht. In die FDJ war der gelernte Lithograf nicht eingetreten, zum Abitur folglich nicht zugelassen. Er schrieb eine Eingabe an Margot Honecker und berief sich auf die Schlussakte von Helsinki.

Das Corona-Gedicht In Deutschland hört man jetzt Geschrei: Die Meinungsfreiheit sei vorbei! Doch ehrlich mal, bei all’ der Klagen, es darf doch jeder alles sagen. Dabei sind Worte auch zu hören, die wirklich jeden Anstand stören. Der Frust will raus, man muss versteh’n, der Wind wird diesen auch verweh’n. Und doch lebt man in seinen Welten, und lässt nur seine Ansicht gelten. Da wird behauptet und geschimpft, wer warum nicht, wer doch geimpft. Und alle sind jetzt DIE Experten, belegen’s teils mit Facebook-Werten. Ein Teil will vor den Mund ein’ Latz, die Gegner halten’s für die Katz. Der eine ruft: Nun still doch mal, ich will geimpftes Personal! Ein anderer faucht durch seine Zähne: Die Impfung tötet meine Gene. Es wird gemutmaßt und getrutzt und auch politisch ausgenutzt. Bis der, der Freiheit doch genießt, ’nen Tankwart in den Schädel schießt. So zeigt er grausam allen Leuten, was Menschenleben ihm bedeuten. Dazu recht wenig Kommentar, weil der Akteur ein Deutscher war? So polarisierte man noch nie wie halt in dieser Pandemie. Es geht doch, sag ich unumwunden, um die Gesundheit der Gesunden, auch um Menschen, die schon leiden, ein Zusatzübel zu vermeiden. Wer dies nicht kann, und der nicht will, all’ diese akzeptier’ ich still. Muss nicht zu deren Haltung steh’n, kann ihnen aus dem Weg ja gehen!

Montagsdemo in Lobstädt

Drei Wochen später durfte er das Abitur doch noch nachholen – als 27-Jähriger. Er studierte Theologie an der Karl-Marx-Universität und nahm 1984 seine erste Pfarrstelle an: in Lobstädt. Mit Pfarrer Karl-Heinz Dallmann in Mölbis organisierte er Umwelt-Gottesdienste und demonstrierte 1989 in Leipzig. Eine Montagsdemo habe es zu der Zeit auch in Lobstädt gegeben. Von der Kirche zum Kastanienhof. 200 Leute und vorn weg mit Kerze: Pfarrer Krieger, ganz friedlich.

