Lockdown-Protest im Muldental: Brüderpaar mit Hühnerschreck auf Achse

Grimma/Wurzen

Zwei Brüder – eine Forderung. Seit acht Wochen rattern und knattern sie für das Ende des Lockdowns: Frank (56) und Rainer Umlauft (59) ziehen alle Blicke auf sich, wenn sie mit ihrer Saxonette unterwegs im Muldental sind. Ob in Wurzen, Grimma oder Naunhof – ihr friedlicher Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung ist weder zu übersehen noch zu überhören.

Hühnerschreck oder doch Bürgerschreck? „Also bei den Passanten gehen die Daumen viel öfter hoch als runter“, sagt der Bennewitzer Elektriker Frank Umlauft und rückt seine lederne Schutzkappe zurecht. Auf dem Lenker seines feuerroten Fahrrads mit Benzinmotor sitzt aus Plüsch Nilpferd Oskar. An den Körben ist Frieden, Freiheit, Demokratie plakatiert. Über einen kleinen Lautsprecher schallt Musik.

„Ich habe Existenzangst“

Er halte die weitgehende Schließung des öffentlichen Lebens für völlig überzogen, lässt der Aktivist wissen. Als vierfachen Großvater schmerze ihn vor allem der Umgang mit den Kindern. Man solle sie endlich wieder frei lassen, auf dass sie singen, spielen und schreien. Frank Umlauft spricht sich zudem dafür aus, dass Andersdenkende, so wörtlich, nicht mehr verunglimpft und wie alle übrigen fair angehört würden.

Die Brüder Rainer und Frank Umlauft auf gemeinsamer Fahrt durchs Muldental. Quelle: privat

Während er noch arbeiten könne, sei sein Bruder nun schon seit Monaten zum Nichtstun verurteilt. Gerade auch für ihn verbringe er derzeit jede freie Minute auf seinem Mofa. Manchmal fahren die Brüder auch gemeinsam, sagt Rainer Umlauft. Seit fast 25 Jahren ist er der Wirt vom Gasthof zu Förstgen: „Ich habe Existenzangst“, sagt der vierfache Familienvater. Er habe viel eigenes Geld in sein Lebenswerk gesteckt, zudem müsse der Kredit bedient werden.

„Gasthöfe wieder öffnen“

In Förstgen, dem Tor zum Thümmlitzwald, stehe der Koch noch selbst am Herd, betont der Wirt. Die schmackhafte Hausmannskost sei beliebt. Zwar biete er nach wie vor „Essen außer Haus“ an, doch wolle er endlich wieder normal arbeiten: „Gasthöfe öffnen“ steht auf einem Spruchband, das er an der Fassade seines Hauses befestigt hat. Er wolle sein eigenes Geld verdienen, statt, wie er es nennt, auf Almosen des Staates angewiesen zu sein.

Ja, er habe Überbrückungs- und Hilfsgelder kassiert, räumt er ein. Doch sei es ihm wichtig, für seine eigene Hände Arbeit entlohnt zu werden. Mit dieser Forderung stehe er nicht alleine da: „Wir dürfen ja noch nicht mal eine Trauerfeier ausrichten.“ Die fünf Fremdenzimmer mit insgesamt neun Betten stünden die meiste Zeit leer. Die wenigen Bauarbeiter, die er noch aufnehmen dürfe, machten den Kohl nicht fett.

„Wir möchten normales Leben zurück“

„Ich will nicht tatenlos zusehen, wie man mir den Boden unter den Füßen wegzieht“, sagt der Kritiker der Corona-Politik von Kanzlerin Angela Merkel. Politisch sei er „vollkommen neutral“, er möchte nur sein normales Leben zurück. In diesem Sinne treten er und sein Bruder auch weiter in die Pedalen. Wenn es sein müsse nicht nur im Muldental, erklärt Frank Umlauft: „Wir waren schon mal bis an die Ostsee gefahren.“

Von Haig Latchinian