Lockdown verhindert Neustart der Waldschänke in Bad Lausick

Zerstörerische Wasser hat Gastronom Werner Peters in seinen 40 Berufsjahren mehrfach überstehen müssen. Die Fluten erst des Rheins, dann der Mulde überschwemmten jene Häuser, in denen er angestellt war. Sie waren von anderer Art als die Corona-Wellen, die jetzt der Bad Lausicker „Waldschänke“ zusetzen. Seine Frau Melanie Peters pachtete das Lokal, in dem er beschäftigt ist, Anfang 2020. Zu Ostern wollten sie das traditionsreiche Haus am Rand des Kurviertels neu eröffnen. Da hatte die Pandemie das Leben ein erstes Mal gelähmt.

Lebenstraum: Ein eigenes Restaurant betreiben

„Dass ich mich selbstständig mache, das war schon immer mein Traum“, sagt die gebürtige Trebsenerin, die in Baden-Württemberg Hotelfachfrau lernte, in Österreich tätig war, dann aber nach Sachsen zurück kehrte. Im Restaurant „Schiffsmühle“ südlich von Grimma lernte die 34-Jährige Werner Peters kennen. Gemeinsam schauten sie sich nach einem Haus um, das geeignet wäre, diesen Traum umzusetzen. Fündig wurden sie in Bad Lausick, wo die „Waldschänke“, ein Restaurant mit vier Bowlingbahnen, seit zwei Jahren zur Neuverpachtung stand: „Die Lage ist gut, und es gibt eine Wohnung für uns und unsere beiden Kinder im Haus.“

Investitionen in Hygiene zählen nicht

Peters‘ renovierten, möblierten neu. Statt der Oster-Party 2020 gab es erst im Mai einen stillen Start. „Es wurden aber von Woche zu Woche mehr Gäste. Der Sommer war richtig gut, und für den Winter war unser Bestellbuch gut gefüllt“, sagt Melanie Peters. Da traf die zweite Zwangspause die Gastronomie. Investitionen in die Hygiene und in Lüftungstechnik zählten nicht: „Das können wir nicht nachvollziehen.“ Seither gibt es Speisen nur außer Haus. Dabei setzt man auf regionale Produkte, macht vieles selbst, probiert aus. Zuletzt war das Drei-Gang-Menü zum Valentinstag gefragt.

Alle Hoffnungen ruhen auf Ostern

Aber retten kann das nicht. Die vier Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Die im vergangenen Herbst geplante Modernisierung der Bowlinganlage ist aufgeschoben. Für Melanie und Werner Peters heißt es durchzuhalten. Immerhin: Banken stundeten die Kreditrückzahlung, die Stadt kam mit der Pacht ein Stück entgegen. „Wir hoffen auf Ostern und gutes Wetter. Und vor allem darauf, dass die Politik uns Gastronomen endlich eine Öffnungsperspektive gibt. Wir müssen wissen, woran wir sind.“

