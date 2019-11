Wurzen

Ein Schwelbrand hat am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr knapp 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wurzen, Nemt und Kühren an die Schläuche gerufen. Aufgefallen war der Brand, als Qualm aus dem Satteldach eines Seitengebäudes ins Freie drang, welchen zu einem Wohngrundstück in der Torgauer Straße gehört.

Unsichtbarer Feind

Die Floriansjünger hatte es mit einem unsichtbaren Feind zu tun, denn offene Flammen, sprich der auch so benannte rote Hahn zeigte sich nicht. Auch dann nicht, als die Kameraden notgedrungen mit teils brachialer Gewalt der Dachhaut zu Leibe rücken mussten, um zum Brandherd vorzudringen. Diese teils schwierigen Handgriffe, für die Trennschleifer und Akkuschrauber zum Einsatz kamen, wurden von temporären Löschangriffen begleitet, um dem roten Hahn seinen Auftritt zu verwehren.

Mit ihrer Einsatztaktik sind die Kameraden offenkundig gut beraten gewesen und können so größeren Schaden unterbinden. Quelle: Frank Schmidt

Dabei gingen die Kameraden unter Einsatz von Atemschutz vor, sowohl im Inneren des Gebäudes als auch über die Drehleiter von außen. Diese Einsatztaktik der drei Ortsfeuerwehren erwies sich offenkundig als erfolgreich, denn nach gut einer Stunden hatte man nach Aussage der Einsatzleitung die Situation unter Kontrolle. Die Brandursache blieb bislang unbekannt und müsse von der Polizei ermittelt werden. Zur vorsorglichen Absicherung der Einsatzkräfte standen neben Polizei auch Sanitäter mit einem Rettungswagen bereit.

Willkommene Einsatzversorgung

Gleichwohl die Grundstückseigentümer während der Löscharbeiten nur zum Zusehen verdammt waren, wollte sie nicht ganz untätig bleiben. Und so hatten sie für die Einsatzkräfte spontan Kaffee gekocht und belegte Brote bereitgestellt. Eine willkommene Einsatzversorgung, so die Einsatzleitung, die bei dem vorherrschenden fiesen Nieselregen nicht selbstverständlich sei und deshalb umso mehr mit großer Dankbarkeit angenommen wurde.

Von Frank Schmidt