Trebsen: Neues Fahrzeug bringt Technik zum Einsatzort

Landkreis Leipzig/Trebsen

Der Landkreis Leipzig hat ein neues Logistikfahrzeug für den Katastrophenschutz in Dienst gestellt. Das 175.000 Euro teure Spezialfahrzeug wurde mit 129.000 Euro über das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ finanziell gestützt. Allein die feuerwehrtechnische Ausstattung beziffert sich auf 23.000 Euro. Die Übergabe fand am Rande einer Beiratssitzung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes (BKR) im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) Trebsen statt, wo das Fahrzeug stationiert sein wird. Ein aus dem Jahr 1996 stammendes Fahrzeug wurde ausgemustert.

Alte Fahrzeuge unterliegen hohem Verschleiß

„Wie viele nach der Wende angeschaffte Einsatzfahrzeuge unterliegt auch das nun ausgemusterte Einsatzfahrzeuge einem hohen technischen Verschleiß und genügt zudem bei Weitem nicht mehr den heute notwendigen Anforderungen an den Katastrophenschutz“, rechtfertigte der 1. Beigeordnete des Landrates, Gerald Lehne ( CDU), die Neuanschaffung. Und: „Durch seinen multifunktionellen Einsatz wird den Kommunen viel Geld erspart, da sie von dem Fahrzeug profitieren“, so Lehne weiter.

Warum, wusste Kreisbrandmeister Nils Adam zu erklären. „Mit diesem Fahrzeug wird ein Konzept verfolgt, welches vor etwa zehn Jahren begann, sich durchzusetzen. Das Ziel ist, für das breite Einsatzspektrum der Feuerwehren Nachschubmöglichkeiten zu schaffen. Und das alles dank technischem Fortschritt sowie unter Einbindung moderner Transportlogistik, aber auch unter Berücksichtigung von Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften“, betonte Adam.

Das ist der Neue bei der Feuerwehr im Landkreis – als Logistikfahrzeug wird es in den Dienst der Floriansjünger gestellt. Quelle: Frank Schmidt

Ein Schwerpunkt für dieses Einsatzfahrzeug: Es bringt Atemschutztechnik und Schlauchmaterial zum Einsatzort. Gleichwohl damit freilich auch andere Gerätschaften sowie Ausrüstungs- und Ausbildungsgegenstände transportiert werden können. Zahlreiche Orts- und Gemeindefeuerwehren hätten mit so einem „sinnvollen und effektiven Logistikfahrzeug“ schon positive Erfahrungen gemacht, versicherte Adam. Als Beispiel nannte er Markkleeberg, Markranstädt, Colditz und Grimma sowie kleinere Gemeinden wie Bennewitz.

Brandschutzbedarfspläne sind in Bewegung

„Und wenn man die Brandschutzbedarfspläne der Städte und Gemeinden beobachtet, da gibt ist Bewegung, sodass ein solches Logistik-Gerätefahrzeug eine immer größere und wichtigere Rolle spielt“, ergänzte Adam. Unter diesem Gesichtspunkt sei das neue Logistikfahrzeug unter dem Kommando des Landkreises mitnichten ein Luxus. „Abgesehen davon, dass die Einsatztechnik in den Kommunen und Gemeinden individueller und spezifischer ist, gibt es ja auch größere und überörtliche Einsätze, etwa bei einem Großbrand, wo die Gemeinden und Kommunen den Nachschub beispielsweise an Atemschutztechnik nur bis zu einem gewissen Grad leisten können – dann kommen wir zum Einsatz“, kündigte Adam an.

Von Frank Schmidt