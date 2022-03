Lokal statt global: Regionale Produkte liegen in Grimma und Borna voll im Trend

Landkreis Leipzig

Der Krieg in der Kornkammer hat Auswirkungen auf den weltweiten Agrarmarkt. Experten prognostizieren Verteilungskämpfe und Hungersnöte. Nach Winterpause und Kontaktbeschränkung ist der „Hunger“ auf Grimmas Frischemarkt längst da – der Hunger nach Sonne, Tratsch und Martin Wenzels Hamburgern.

Martin Wenzel zaubert regionale Burger und hat viel Spaß dabei. Quelle: Haig Latchinian

Der Göttwitzer grillt noch persönlich. Zwischen Brötchenhälften kommt nicht nur Fleisch, Käse und Salat. Auf Wunsch auch noch Bauchspeck mit Spiegelei. „Echt regional“, verspricht der Metzger, der die Rinder selber hält und schlachtet. Die Schlange vor seinem Stand – für ihn der schönste Lohn.

Saisonstart für Frischemarkt

„Was kann ich euch Gutes tun?“, ruft Sandra Spatz am Holzbackofen. Sie bringt „Dinkelkaner“ mit Rahm, Lauch und wenig Gluten unters Volk. Sie setzt auf heimische Zutaten und ist froh, wieder loslegen zu dürfen. Wegen Corona fielen Stadtfeste aus. So biete ihr der Frischemarkt die Bühne, die sie brauche.

Zum Reinbeißen lecker: Sandra Spatz und Joachim Pielok haben Dinkelkaner im Angebot. Quelle: Haig Latchinian

„Es ist unser erster Frischemarkt in dieser Saison“, sagt Natalie Rieche von der Stadt Grimma. Bis November, immer am dritten Sonnabend im Monat, 8 bis 12 Uhr, würden Produkte aus der Region feilgeboten. Selbst OBM Matthias Berger ist mit dem Korb da. „Schatz, hast du meine Möhre dabei?“

Alternative zu anfälligen Lieferketten

Der Trend zum Regionalen ermutigt den Naunhofer Heiko Guter. Seit Jahren macht er sich für ein Umdenken im Kaufverhalten stark. Direktvermarktung sei die Antwort auf Krieg und Pandemie, lange Lieferketten und hohe Spritpreise. „Produkte von hier sorgen für lokale Wertschöpfung und helfen unserem Sozialsystem.“

Peter Lindner ist mit seinen Blumen längst Stammgast auf dem Markt. Quelle: Haig Latchinian

Guter, der Kunsthandwerkermärkte veranstaltet, spricht von Gebrauchseigenschaft, ökologischem Rucksack und sozialem Wert einer Ware. Wer für acht Euro die Tasse beim Töpfer kauft und nicht die für 78 Cent aus Fernost, unterstütze den heimischen Erzeuger – von Abfallgebühren über Gewerbesteuer bis zur Krankenkasse.

Landwirt Lukas Krätzschmar vor dem Eierautomaten in Gnandorf. Quelle: Nikos Natsidis

Qualität vom Hof aus Borna

Bauer Lukas Krätzschmar aus Borna ist Direktvermarkter. Seinen Hof verlassen täglich bis zu 13000 Eier. Diese kosteten zwar mehr als beim Discounter, dafür wüssten seine Kunden, was sie an ihnen hätten: „Wir produzieren das Futter für unsere Legehennen selbst. Weizen, Gerste, Erbsen, Mais – alles kommt aus einer Hand.“

Sonja Kirchner trifft auf dem Frischemarkt nette Menschen. Quelle: Haig Latchinian

Seine Eier gibt’s am hofeigenen Automaten, aber auch in Geschäften von A wie Altenburg bis Z wie Zwenkau, so Krätzschmar. Auf dem Frischemarkt ist er zwar nicht vertreten, doch bekomme man seine Eier ganz in der Nähe – bei Fleischer Hahn in Otterwisch. „Der bietet unsere Eier im Hofladen an.“

Lokale Partnerschaft ist Trumpf

Auch der Nerchauer Uwe Koschnig mit 400 Wachteln hat lokale Partner: „Wir beliefern sie mit Eiern. Die machen Nudeln und Likör daraus. Wir verkaufen das dann auf dem Markt.“ Seine Frau Silke verweist auf eine Spezialität: „Wachteleierbecher aus Ton. Die macht unsere zwölfjährige Tochter Vivien.“

Die Wachteleierbecher aus Ton als beliebte Zugabe. Quelle: Haig Latchinian

Die Nerchauer preisen Eierlikör zum Trinken an – Mirko Zimmermann aus Falkenhain führt Eierlikör als Brotaufstrich. Ach, er wüsste gar nicht, dass es so was gibt, kommt ein Kunde aus dem Staunen nicht mehr raus – „Na sehen Sie, deshalb stehen wir ja hier“, sagt Zimmermann, der unter Deliziosi firmiert.

Erste wärmende Sonnenstrahlen

Gärtner Peter Lindner hat Stiefmütterchen, Narzissen und Freilandnelken dabei. Genau wie Kundin Sonja Kirchner aus Trebsen genießt er die ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Jahres. Sie lasse keinen Frischemarkt aus, sagt die Rentnerin: „Hier treffe ich viele, die ich von früher kenne, als wir jung waren.“

Hans-Jürgen Haberkorn ist mit seinem Blütenhonig da. Quelle: Haig Latchinian

Monika Bäurich aus Grimma zieht es an den Stand von Hans-Jürgen Haberkorn. Der Denkwitzer Hobbyimker verkauft Blütenhonig. Selber hergestellt? „Nein, das waren die Bienen“, schmunzelt der Senior. Den Honig geschleudert, gesiebt, gerührt – ja, das hat er. Im Schnitt komme er pro Jahr auf fünf Zentner flüssigen Goldes.

Bei Losglück winkt Präsentkorb

Knackiges Gold gibt’s bei Simone Richter von Sachsenobst. Äpfel, wohin das Auge blickt. Äpfel, die das Herz begehrt. Kräftig, süßlich, aromatisch, fein säuerlich, mild: der Apfelkauf als Wissenschaft. Am Eva-Brunnen müssen die mit Leberwurst vom Schicketanzhof bepackten Ilona Schale und Hubertus Letzner erstmal Luft holen.

Ilona Schale und Hubertus Letzner genießen das freundliche Flair des Marktes. Quelle: Haig Latchinian

Stadtbediensteter Julius Goerner geht von Stand zu Stand. Jeder Händler steckt ihm ein Extra zu. Am Ende ist der Korb randvoll. Wer ist wohl diesmal der Gewinner des Präsentkorbes? In die Verlosung kommen alle, die mindestens im Wert von 45 Euro eingekauft haben und das mit Stempelkarte belegen können.

Von Haig Latchinian