Lokalpatrioten rütteln an verschlossenen Toren zu Grimmas Höhlenkeller

„Grimmaer Tiefkellersystem – Zu besichtigen von April bis Oktober“ verspricht ein massives Schild an einem der zwei Zugänge. Leider Schein statt Sein. Denn seit nunmehr fünf Jahren sind Führungen durch die Gänge im Tempelberg passé. Im letzten Saison-Jahr, 2015, waren noch bei 54 Führungen insgesamt 1121 Besucher gezählt worden, die sich von den Geheimnissen des Berges gefangen nehmen ließen.

Bleiben derzeit verschlossen: Die Türen zum Kellersystem unterhalb des Tempelbergs in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Mittlerweile gibt es in Grimma erste Vorstöße, das Tiefkellersystem aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Genau genommen lenken die Lokalpatrioten die Aufmerksamkeit auf das Thema, das Stadträtin Ute Finsterbusch (Freie Wähler) inzwischen auch ins Kommunalparlament trug. Das Kellersystem sei ein Alleinstellungsmerkmal von Grimma und „für den Tourismus wichtig“, bekräftigte die Einzelhändlerin. „Ich glaube, da würden sich viele mit einbringen.“

Benutzung unter Aufsicht des Oberbergamtes

Die unterirdischen Gänge befinden sich in städtischer Hand, deren Benutzung obliegt allerdings der Aufsicht des Oberbergamtes. Eine der regelmäßigen Kontrollen im Januar 2016 offenbarte Handlungsbedarf. „Es wurde Sanierungsaufwand festgestellt, um die öffentliche Begehbarkeit zu gewährleisten“, erläutert Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe. Weil dafür kein Geld in der Stadtkasse war, wurde das System – auch aus Gründen der Versicherung – geschlossen. „Damals ging es um 60.000 bis 70.000 Euro“, erinnert sich Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). „Mittlerweile dürfte eine erheblich höhere Summe notwendig sein.“

Bleibt derzeit verschlossen: Stadtsprecher Sebastian Bachran inspiziert eine der Türen zum Kellersystem unterhalb des Tempelbergs. Quelle: Frank Prenzel

Im Krieg sollten die Thomaner hier vor Bomben Schutz finden

Den ältesten Hohlraum datieren Experten auf das neunte bis zehnte Jahrhundert, als auf dem Tempelberg eine Burgwallanlage slawischer Siedler existierte, weiß Stadtsprecher Sebastian Bachran. Über Jahrhunderte hinweg sei Gestein abgebaut und wohl auch nach Edelmetall gesucht worden. Die Keller, die so entstanden, dienten den Menschen dann hauptsächlich zur Lagerung – also als Kühlschrank. „Die Temperatur liegt nahezu konstant bei vier bis acht Grad Celsius“, so Bachran. Das machte sich auch die Leipziger Riebeck-Brauerei zunutze, die hier bis 1943 eine Verarbeitungs- und Abfüllstation betrieb. Bachran zufolge führten Schienen tief in den Stollen hinein, in dem sich nach wie vor eine Abfüllmaschine aus dem Jahr 1926 befindet. Einer der Keller am Oberwerder war im Weltkriegs-Jahr 1944 sogar als Luftschutzraum für den Leipziger Thomanerchor vorgesehen.

Dieses Bild an einem Eingang zum geschlossenen Kellersystem unterhalb des Tempelbergs in Grimma weist darauf hin, dass hier frühere die Brauerei Riebeck Bier lagerte. Quelle: Repro: Frank Prenzel

1994 Erschließung für Tourismus in Grimma

Eine neue Ära brach nach dem Mauerfall an. 1994 ließ die Stadt Grimma die Keller beziehungsweise Höhlen miteinander verbinden und sichern, so dass ein 700 Meter langes Gangsystem mit elektrischer Beleuchtung entstand, in dem der Besucher auf Kammern, Abzweigungen und bizarre Formationen trifft. Damit begann die Zeit der touristischen Nutzung. Bachran zufolge rankten sich die beliebten Führungen um die Mystik im Berg, die Brauereigeschichte und die Geologie. Im großen Eiskeller wurden Konzerte gegeben.

Grimmaer Verwaltung holt Vorgang aus der Schublade

20 Jahre lang ging das gut – bis vom Oberbergamt das Stopp-Signal kam. Durch den Vorstoß der Lokalpatrioten-Truppe, die Ideen schmiedet und brach liegendes Potenzial der Stadt heben möchte, hat die Verwaltung den Vorgang nun aus der Schublade geholt. Amtsleiterin Hoppe macht aber von vorn herein klar, dass die Kommune wichtigere Aufgaben vor der Brust hat und für das Tiefkellersystem finanzielle Hilfe bräuchte.

Recht verzweigt ist das Kellersystem unterhalb des Tempelberges in Grimma, das derzeit nicht betreten werden darf. Quelle: Frank Prenzel

Ihren Worten zufolge müsste zunächst ein erfahrener Bergmann den Gang bereißen und auffällige Stellen dokumentieren. Bereißen ist der Fachbegriff für das Abklopfen und das Herunterreißen loser Gesteinsstücke. Ein durchaus aufwendiger Vorgang, denn es geht laut Hoppe nicht nur um das Gestein, sondern auch um hölzerne Stützelemente hinter den Betonschalen. „Diese erste Untersuchung kostet allein etwa 8000 Euro“, erläutert die Amtsleiterin. Erst auf Basis einer fundierten Dokumentation könne dann die Planung zur Sanierung vorgenommen werden. „Deshalb sind die Gesamtkosten schwer definierbar.“ Zudem stellen sich Fragen der Entwässerung und Belüftung des Systems.

Amtsleiterin: „Wir haben dafür echt kein Geld“

„Wir haben das Bereißen im Blick, aber zur Zeit echt kein Geld“, bekräftigt Hoppe. Dass die Wiedernutzbarmachung nun von Außen an die Stadt herangetragen wurde, ist in ihren Augen auch ein Indiz für finanzielles Engagement. „Es muss aus einem breiten Impuls heraus kommen.“ Stadtsprecher Bachran, der mit am Tisch der Lokalpatrioten sitzt, könnte sich ein Crowdfunding vorstellen, „um die Mittel der Stadt zu versilbern“. Eine Aktion also, bei der über eine Internet-Plattform Geld eingesammelt wird. „Die Bereitschaft ist vorhanden, das Ganze zu unterstützen“, bekräftigt er. Man stehe aber ganz am Anfang.

Ein Bild aus besseren Tagen: So wurde früher für Führungen durchs Kellersystem unterhalb des Tempelberges geworben. Jetzt herrscht Betretungsverbot. Quelle: Axel Büchler im Auftrag der Stadt Grimma

Die unterirdischen Hohlräume waren zwei Jahrzehnte lang „ein gut nachgefragtes Touristen-Highlight“, weiß Rathauschef Berger. Die unabwendbare Sanierung koste aber „nach heutigem Standard richtig Geld“. Stadtrat Johannes Heine (Freie Wähler) weiß indes, dass die Kommune nicht darum herum kommen wird. „Wir können das System ja nicht sich selber überlassen. Sicherungsmaßnahmen müssen so oder so erfolgen.“

Von Frank Prenzel