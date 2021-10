Borna

Es ist alles vorbereitet: die Bars stehen, die Kassen sind einsatzbereit, die Deko passt, die Lounge-Möbel stehen. Sogar Sekt-, Wein- und Likörflaschen stehen ordentlich aufgereiht in den Bar-Regalen. Und doch wartet das Cult im Bornaer Ortsteil Neukirchen – die einstige größte Diskothek in Sachsen – vergeblich. Eine dicke Staubschicht hat sich auf alles gelegt, was einst von unzähligen Besuchern belagert wurde. Riesige Deko-Figuren hängen kaputt in den Abstellräumen, überall liegen Speise- und Getränke-Karten zerfleddert herum. Und doch wirkt das Cult so, als ob jeden Moment wieder Leben einkehren wird. Es müsste lediglich ein bisschen aufgeräumt und durchgewischt werden.

Seit Jahren steht die ehemalige Brikettfabrik leer, wechselte genauso häufig den Besitzer wie andere Lost Places im Landkreis. Und doch – und auch das hat das Cult mit anderen verlorenen Orten gemein – ist in den vergangenen Jahrzehnten nichts passiert. Vielleicht ändert sich das jetzt, denn erst kürzlich gab es eine Änderung im Grundbuch, wie es von Seiten der Stadt Borna heißt. Mit anderen Worten: Das Cult hat wieder einen neuen Eigentümer. Wer das ist, verrät die Stadt nicht. Vielleicht noch nicht.

Nach der Disco sollte eine Schnapsbrennerei einziehen

Das historische Gebäude, in dem von 1897 an bis in die 1970er-Jahre Kohle verarbeitet worden war, wurde in den 90-er Jahren aufwendig saniert. Anschließend tanzten hier junge Menschen jahrelang bis tief in die Nächte, verbrachten gemütliche Abende mit Freunden, ließen die Seele baumeln, machten die Nacht zum Tag. Zudem waren mit Wiedereröffnung 1999 Büros, eine Gaststätte und ein Fitnessstudio eingezogen.

Doch letztlich hielt nur das Cult den ständigen Veränderungen stand, alle anderen Mieter verschwanden meist so schnell, wie sie gekommen waren. Und irgendwann – genauer: 2012 –war auch das Ende der Diskothek besiegelt. Zu dem Zeitpunkt hatte die einstige Fabrik schon wieder den Besitzer gewechselt und gehörte seit 2010 der Firma DE-Invest aus Leipzig. Der Versteigerungspreis soll 450 000 Euro betragen haben. Über die Zukunftspläne des Gebäudes aber hielt sich das Unternehmen bedeckt. Die Rede war von Schnaps- und Schaubrennerei, von Whisky- und Wodkaproduktion. Wie es heute aussieht, war das eine Schnaps-Idee.

Die einstige Disco ist ein wahres Überraschungsei

Nun verkommt das Cult immer mehr – und lockt nicht nur Vandalen an, sondern auch Menschen, deren Hobby Lost Places sind. Zwar sind alle Türen der Brikettfabrik abgeschlossen, verrammelt und verbarrikadiert, aber ein kleines Schlupfloch findet sich dennoch. Und wer das gefunden hat und anschließend durch das riesige Gebäude streunt, wird auf jeder Etage, in jedem Raum, in jedem Tanzsaal von neuem überrascht. Die Inneneinrichtung lässt erahnen, was hier einst los war, das Mobiliar zeugt von ausschweifenden Partys.

Eine Disco wird wohl nicht wieder einziehen, die Zeiten von Großraum-Diskotheken sind längst vorbei. Vor einem halben Jahr war im Gespräch, dass Wohnungen, ein Fitnessstudio und ein Restaurant in der Fabrik entstehen. Auch der Förderverein zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Industriekultur Mitteldeutschland (Dokmitt) hatte auf der Suche nach einem Domizil das Gebäude ins Visier genommen. So erzählte es jedenfalls Kay-Uwe Schott vom Leipziger Architekturbüro Schott und Mann, das bisherige Eigentümer betreut hat.

Was aus diesen Ideen wird, bleibt wohl in absehbarer Zeit unklar. Dabei gibt es für ein Gebäude wie dieses durchaus tragfähige Ideen, wie sich derzeit in der Brikettfabrik Witznitz zeigt. Hier entstehen unter der Federführung der Firma Arvetus GmbH Loftwohnungen.

