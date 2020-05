Verfahren: Musiker kommen noch rechtzeitig ins Seelingstädter Altenheim

Trebsen/Seelingstädt

Wenn das ’mal keine Überraschung der besonderen Art war! Just an ihrem 37. Geburtstag erhielt Jeanine Büttner, Sozialdienst-Koordinatorin im Seelingstädter Alten- und Pflegeheim „ Claudine Thévenet“, einen Anruf vom MDR. Das war jedoch kein Glückwunsch sondern die Ankündigung, dass die von der Caritas betriebene Einrichtung im Trebsener Ortsteil im Rahmen der MDR-Aktion „Lieder-Lieferdienst“ ausgewählt worden sei. Mit der Aktion überrascht der öffentlich-rechtliche Sender mitteldeutsche Alltagsheldhelden in der Corona-Zeit und überbringt ein musikalisches Dankeschön.

Vier Bläser konzertieren im Garten

Vier Bläser des MDR-Sinfonieorchesters machten jetzt im Garten des Alten- und Pflegeheimes Station, um dessen Belegschaft und Bewohner mit einem kurzen Open Air-Konzert zu erfreuen. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass meine Bewerbung erfolgreich sein würde. Aber unser Team hat sich dieses Konzert in jedem Fall verdient, denn alle, angefangen von den Reinigungskräften und Wäscherinnen über das Küchenpersonal bis hin zu den Pflegekräften und Betreuerinnen, haben in der Corona-Zeit einen richtig guten Job gemacht “, so Büttner, in deren Einrichtung aktuell 35 Seniorinnen und Senioren betreut werden.

Mit dem nötigen Abstand bringen die Bläser den Bewohnern und Mitarbeitern im Seelingstädter Alten- und Pflegeheim „Claudine Thévenet“ ein Ständchen. Quelle: Roger Dietze

Neben Klassik erklingen auch Volkslieder

So brachte das MDR-Quartett klassische und barocke Stücke ebenso zu Gehör wie Volkslieder. Dabei hing das Zustandekommen des Dankeschön-Konzerts kurz vor seinem Beginn am seidenen Faden. Denn Seelingstädt bildete den Abschluss der Tages-Tour, die die vier MDR-Musiker unter anderem ins Erzgebirge zu einer 90-Jährigen und nach Plauen in ein Kinder- und Jugendheim führte. Aus dem Vogtland waren die MDR-Musiker von ihrer Dispo zunächst nach Seelingstädt bei Werdau im Osten des thüringischen Landkreises Greiz geschickt worden. Der Fehler wurde zwar noch rechtzeitig bemerkt, eine knapp halbstündige Verspätung ließ sich aber dennoch nicht vermeiden.

Von Roger Dietze