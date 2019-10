MFC Grimma startet mit neuem Chef in fünfte Jahreszeit

Graimma

Der Muldental Faschingsclub (MFC) startet am 11.11. um elf Uhr elf mit einem neuen Vereinschef in die fünfte Saison. Hagen Grahle ist fortan sinnbildlicher Leitbulle für die traditionell schwarz-weiß gescheckten Kühe und hat die Zügel in die Hand genommen. Damit löst Grahle, der am Dienstag 42 Jahre alt wird, Jens Zeidler an der Vereinsspitze ab.

Schornsteinfeger ist jetzt auch beim MFC oben auf

Grahle, der im richtigen Leben Schornsteinfegermeister in Markkleeberg ist, hält seit gut fünf Jahren beim MFC zu Stange und gehört zum, wie er sagt, „mittelalterlichen Durchschnitt“ der 46 aktiven Mitglieder. „Es muss ja irgendwie weitergehen“, bringt er seine närrische Motivation auf den Punkt. Sehr wohl wissend, dass damit eine Menge Arbeit auf ihn zukommen wird. „Der Fasching im Allgemeinen hat meiner Ansicht nach beim Publikum nicht mehr den so großen Stellenwert wie vor zehn oder 15 Jahren. Weil sich die Interessen der Menschen durch andere Angeboten gewandelt haben, hat der Fasching in einem gewissen Maß an Attraktivität verloren. Obwohl wir über viele Jahre hinweg immer ein treues Stammpublikum hatten und auch noch haben. Aber das kommt auch in die Jahre, sodass wir uns um neues und damit vor allem jüngeres Publikum kümmern und bemühen müssen.

MFC will an Identität festhalten

Und das wird für mich Ansatz meiner Arbeit an der Vereinsspitze sein“, blickt Grahle voraus. Was jedoch nicht heißen soll, dass neue Besen, respektive Kuhschwänze besser kehren werden. „Im Kern wird sich der MFC-Fasching nicht verändern, weil wir unsere Identität nicht aufgeben wollen. Aber es gibt Ideen, den MFC-Fasching in Passagen jugendfreundlicher zu machen“, kündigt Grahle an. So schwebt ihm durch den Kopf, eine der Abendveranstaltungen im Februar mit einer anderen musikalischen Ausrichtung zu organisieren. „Wir wollen damit nicht das ältere Publikum vergraulen, vielmehr Jüngeres in die Kulturscheune locken“, lässt sich Grahle in die neu gemischten Faschingskarten schauen. Ihm ist aber auch bewusst, dass er dafür auch seine Vereinsmitglieder mitnehmen will und muss. Und das betreffe auch die Durchführung der varietéartigen Abendveranstaltungen. Grundsätzlich solle auch daran festgehalten werden.

Neue Ideen bracht der MFC

„Aber es wird schon länger darüber nachgedacht, nicht mehr nur einen roten Faden für das Programm zu spinnen. Dass man also sagt, völlig unabhängige Szenen zu gestalten. Auf der anderen Seite ist gerade dieser rote Faden zum MFC-Markenzeichen geworden, den vor allem ältere Vereinsmitglieder weiterspinnen möchten. Denn, so dann doch die Erkenntnis, eigentlich ist ja dieser rote Faden gar nicht so schlecht“, erklärt Grahle des Messers Schneide, auf der gerade seine Überlegungen tanzen. Immerhin ist in den letzten zwei Jahren zu beobachten gewesen, dass das Publikum mit Tanzeinlagen ins Programm eingebunden wurde, was schon mit viel Zuspruch honoriert worden sei. Fazit: „Wir wollen uns als MFC nicht neu erfinden, müssen aber ständig neue Ideen entwickeln, um den Fasching noch attraktiver zu machen“, kündigt Grahle an. Hilfreich weiß er dafür auch einen etwas verjüngten Vorstand an seiner Seite. Mandy Eisner fungiert als stellvertretende Vereinschefin, Kristin Keller hat die künstlerische Leitung übernommen. Und in Sachen Finanzen hat Gerhard Bacher das Sagen.

Die beiden MFC-Urgesteine Fred Urban (l.) und Jens Zeidler haben dem neuen Vereinschef zugesichert, ihre Erfahrungen weiterhin mit einzubringen. Quelle: Frank Schmidt

„Meine Prämisse war, dass MFC-Urgesteine wie Fred Urban als bisheriger künstlerischer Leiter und allererster MFC-Chef sowie auch Jens Zeidler weiterhin dem MFC als Mitglieder die Treue halten und ihre Erfahrungen einbringen“, erwartet Grahle und darf sich derer auch sicher sein. Wie, wird schon zur Rathauserstürmung am Montag den 11.11. Punkt 11.11 Uhr erleben sein. Aber auch und besonders zu den Abendveranstaltungen am 8. Februar, 15. Februar und 22. Februar sowie zur Rosenmontagsparty am 24. Februar. Der Kinderfasching steht für den 16. Februar fest im Kalender vermerkt.

