Wurzen/Nitzschka

Die 1862 vom Eilenburger Nicolaus Schrickel gebaute Orgel in der Nitzschkaer Kirche hat eine Besonderheit: Der Organist sitzt nicht wie sonst üblich mit dem Rücken zur Gemeinde – er zeigt Gesicht, blickt in Richtung Kirchenschiff. Ein Phänomen, das in Nitzschka seit fast 70 Jahren niemand mehr erleben konnte. „Der Orgel ist die Puste ausgegangen“, sagt Christian Kupsch. Der 68-Jährige engagiert sich für die Rettung des Instruments, das sich in beklagenswertem Zustand befindet.

Die Nitzschkaer Kirche wurde seit vielen Jahren saniert und präsentiert sich inzwischen als Schmuckstück. Quelle: Haig Latchinian

Politisch motivierte Chaoten, so Kupsch, hätten die Orgel Mitte der 1950er-Jahre zerstört. Seitdem klaffe eine offene Wunde in der Kirche, sogar im Dorf. Es sei an der Zeit, diese zu heilen, sagt der Gärtnermeister im Unruhestand. Als Aktivposten der Kirchgemeinde Kühren-Burkartshain ist er zuständig für Baufragen. Im Namen des Vorstandes startete er gemeinsam mit dem langjährigen Wurzener Kirchenmusikdirektor Johannes Dickert einen Spendenaufruf für die Restaurierung der Schrickel-Orgel.

Ein echtes Nitzschkaer Unikum

Kupsch gilt als Unikum im Dorf. „Ich wurde in Nitzschka geboren, getauft, konfirmiert, in unserer Lukaskirche hatte ich geheiratet.“ Er war maßgeblich daran beteiligt, dass das bereits abrissreife Gemäuer von 1987 bis 2012 aufwändig saniert wurde. Alle hätten mit angepackt, auch wer sonst nichts mit Gott am Hut habe. Dach, Fassade, Gemeinderaum – die Kirche ist wieder ein Schmuckstück. Zu seinem 60. Geburtstag seien Uhr und Glocken in Betrieb genommen worden.

Das Instrument wurde 1862 von Orgelbauer Nicolaus Schrickel aus Eilenburg gebaut. Quelle: Haig Latchinian

„Am 13. Mai 2022, zu meinem 70. Geburtstag, soll die Orgel ertönen“, stellt sich Kupsch ein ehrgeiziges Ziel. Kostenschätzungen beliefen sich auf 80000 Euro. Über Spenden soll der Eigenanteil gestemmt werden, um Mittel der Landeskirche und Gelder aus staatlichen Fördertöpfen anzapfen zu können. Er sei optimistisch, dass die Orgel nicht mehr lange schweigt: „Sie spielte noch, als sich meine Eltern Edith und Manfred 1951 das Ja-Wort gegeben hatten.“

Prädikat besonders wertvoll

Der einstige Wurzener Domkantor Dickert (68) liebt die im 15. Jahrhundert gebaute kleine Kirche, in der Katharina von Bora auf ihrer Flucht aus dem Kloster Nimbschen Station gemacht haben soll: „Schrickel-Orgeln wurden nur in geringen Stückzahlen gebaut und sind daher besonders wertvoll.“ Eine Einschätzung, die auch der Dresdener Orgelsachverständige Reimund Böhmig-Weißgerber teilt. Er hat ein aktualisiertes Gutachten erstellt.

Die Nitzschkaer Orgel sagt seit Jahrzehnten keinen Ton mehr. Quelle: Haig Latchinian

Die Nitzschkaer Orgel blutete nicht nur in der frühen DDR. Schon 1917, während des Ersten Weltkrieges, mussten 28 Prospektpfeifen zu Rüstungszwecken abgeliefert werden. „Ja, sie spielte zunächst noch. Wenn ich jemanden alle Schneidezähne ziehe, kann er auch noch sprechen. Aber es klingt halt nicht mehr so gut.“ Seitdem ihr Innenleben später beinahe gänzlich geplündert wurde, sagte die Orgel keinen Ton mehr.

Spenden für Königin der Instrumente

Die Gemeinde behalf sich fortan mit Harmonium und Keyboard: „Aber beides sind eben keine Königin der Instrumente“, sagt Dickert. Er erklärte sich bereit, die Kirchgemeinde fachlich zu beraten. Am 24. Dezember dürfen zur Christvesper coronabedingt nur 24 Besucher rein. Daher gibt es an dem Tag in Nitzschka zwei Gottesdienste. Eine gute Gelegenheit, das Spendenkonto zugunsten der Orgel aufzubessern, findet Kupsch.

Von Haig Latchinian