Machern: 58 Farbratten nahe der Lübschützer Teiche ausgesetzt

Machern

Am Montagmorgen erreichte das Macherner Rathaus ein Anruf, der sofort das Ordnungsamt auf den Plan rief. „Eine Dame berichtete davon, dass in der Nähe der Lübschützer Teiche ein Käfig voller Ratten steht“, schildert Cathrin Naumann, Mitarbeiterin des Ordnungsamtes. Das Bild, das sich der Gemeindeangestellten bei ihrem Eintreffen bot, übertraf allerdings schlimmste Befürchtungen. „Irgendjemand hat sich mit großer Wahrscheinlichkeit einer kompletten privaten Rattenzucht entledigt“, berichtete sie schockiert. Sage und schreibe 58 Tiere wurden am Fundort ausgemacht. „Und es ist nicht auszuschließen, dass weitere Tiere zuvor noch ins nahe Waldstück ausgebüxt sind.“ Denn als die Anruferin das Rathaus kontaktierte, habe sie berichtet, dass sie erst einmal die offen stehende Käfigtür verschlossen habe, damit nicht weitere Tiere entkommen und so dem sicheren Tod geweiht sind.

Farbratten sind in freier Wildbahn nicht überlebensfähig

Bei den Tieren handelt es sich um so genannte Farbratten. „Das sind Zuchttiere, für die es durchaus Liebhaber gibt, die in freier Wildbahn aber nicht überlebensfähig sind“, klärt Oliver Fasse, Leiter des Tierheimes in Oelzschau, auf. Dessen Mitarbeiter wurden vom Rathaus umgehend alarmiert. Bekanntlich unterhält die Kommune seit einigen Jahren mit den Oelzschauern einen Vertrag, um bei der nötigen Unterbringung von Fundtieren handlungsfähig zu sein. „So einen Fund hatten wir allerdings noch nie. In der Vergangenheit gab es mal eine Fundratte, aber gleich 58?“, schüttelt Fasse den Kopf.

Früherem Besitzer ist Zucht möglicherweise über den Kopf gewachsen

Der Leiter des Tierheims vermutet, dass jemandem seine Rattenzucht über den Kopf gewachsen ist. „Denn man verkennt leicht, wie vermehrungsfreudig diese Tierart ist.“ Deshalb sei er auch sehr froh gewesen, bei der Sicherstellung des Fundes auf die Hilfe des Vereins „Stark für Tiere“ bauen zu können. Der Verein, der sich speziell um Farbratten kümmert, hat erst kürzlich eine Ortsgruppe in Leipzig gegründet und eilte ebenfalls an die Lübschützer Teiche, um die Tiere einzufangen.

Farbratten vermehren sich rasant schnell

„Die Farbratten“, berichtet Cathrin Naumann weiter, „wurden mit ihrem kompletten Käfig ausgesetzt. Dem sah man an, dass ihn jemand gebaut hat, dem einmal sehr viel an den Tieren gelegen haben muss. Auf drei Etagen waren für die Ratten kleine Behausungen gebaut. Alles eigentlich ganz liebevoll.“ Aber offenbar hat den Besitzer seine Begeisterung verlassen, als ihm die Großfamilie über den Kopf wuchs. „Ratten vermehren sich rasant schnell. Die Weibchen werfen einmal pro Monat und dann gleich etliche Nachkommen.“

Alle Tiere bekommen tierärztliche Behandlung

Vorerst sind die Tiere im Tierheim Oelzschau und beim Leipzig-Ableger des Berliner Rattenhilfe-Vereins untergekommen. „Sie sind nicht unterernährt, aber auch nicht alle in bestem Zustand“, gibt Oliver Fasse ein erstes Urteil ab. „Etwa die Hälfte sind Jungtiere, außerdem sind sicher etliche Exemplare noch trächtig.“ Um die unkontrollierte Vermehrung zu stoppen, werden die männlichen Tiere jetzt als erstes kastriert. „Zudem werden alle Fundtiere aus Machern gegen Parasiten behandelt.“ Eine Ratte habe ein gebrochenes Vorderbein, das ebenfalls von einem Tierarzt versorgt werden muss.

Tierheim hofft, dass sich Liebhaber für Fundtiere finden

Das Tierheim hofft, dass sich schnell Liebhaber finden, die Tiere bei sich aufnehmen möchten. „Denn auch Ratten haben ihre Fans“, weiß Oliver Fasse. Interessenten können sich gern an das Tierheim (034347/81633) oder den Rattenhilfe-Verein (www.Rattenhausen.de) wenden. Abgesehen davon bittet das Macherner Rathaus um Hinweise. „Denn es handelt sich schließlich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, der geahndet werden muss“, so Cathrin Naumann. Wer jemanden kennt, der bis vor kurzem viele Farbratten gehalten hat oder dem der Käfig bekannt vorkommt, kann sich an das Macherner Ordnungsamt (034292/85032) oder den Polizeiposten Brandis wenden.

Von Simone Prenzel