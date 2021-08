Männer skandieren Nazi-Parolen in Grimma

Grimma

Vier Männer haben am Donnerstag in Grimma nationalsozialistische Parolen skandiert. Laut Polizei Leipzig verständigte ein Zeuge in der Nacht die Polizei, da er auf dem Markt in Grimma mehrere Personen feststellte, die sich fremdenfeindlich äußerten. Zudem waren wiederholt nationalsozialistische Ausrufe zu hören. Die Beamten konnten in der Lorenzstraße vier alkoholisierte Tatverdächtige (männlich, 30, 34, 36, 42, alle deutsch) stellen. Die Personen wurden als Beschuldigte belehrt und erhielten einen Platzverweis. Innerhalb der Gruppe kam es zu einer Körperverletzung, bei welcher der 34-Jährige seinen 30-jährigen Bekannten schlug. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Von lvz