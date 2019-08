Belgershain

Sein Repertoire reicht von Richard Wagner bis Santiano, denn neuen Titeln verweigert sich der Männerchor Belgershain nicht. Vielleicht ist das jenes Erfolgsgeheimnis, das ihn so alt werden ließ, ohne sich im Moment ernsthafte Nachwuchssorgen machen zu müssen. Am Sonnabend feiert er am Schloss sein 100-jähriges Jubiläum.

Damit dann musikalisch die Post abgeht, haben sich die Gastgeber mehrere Ensembles aus der Region eingeladen. „Es kommen Vertreter vom Volkschor Klinga und vom Chor Großpösna. Singen werden neben uns der Frauenchor des Heimatvereins Liebertwolkwitz, die Männerchöre Köhra und Naunhof sowie der Chor der Bäcker- und Fleischerinnung Leipzig“, kündigt Klaus Bonert an, wobei der 58-Jährige augenzwinkernd hinzufügt: „Meine Sache ist nicht wirklich das Singen. Ich bin der Vorsitzende, spiele Keyboard und Akkordeon, kümmere mich um die Technik.“

Festprogramm 14 Uhr: Begrüßung der Gäste mit Salutschießen sowie Öffnung von Heimatstube, Hüpfburg, Kinderschminkstand und Bastelstraße 14.30 Uhr: Gesang der Gastchöre und des Männerchores Belgershain 15.30 Uhr: Aufführung der Kindertagesstätte „Schloßgeister“ Belgershain 16 Uhr: Gesang der Gastchöre und des Männerchores Belgershain 16.45 Uhr: Vorführung der Jugendfeuerwehr 17.30 Uhr: Kinderdisco 18 Uhr: Unterhaltung und Tanz mit Sigrun & Andreas Der Eintritt ist frei.

Vorsingen nicht nötig

Jeder finde im Männerchor seine Aufgabe. „Es ist kein Vorsingen mehr nötig. Man muss nicht zwingend ein Caruso sein, um bei uns mitmachen zu können“, versichert Bonert. Das war mal anders, zum Beispiel in den 1950er-Jahren, als der Chor 54 aktive und 45 passive Mitglieder zählte. „Aus heutiger Sicht Traumzahlen. Und damals war es obendrein ein Privileg, mitsingen zu können. Nicht jeder, der wollte, durfte das“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Holger Rausch (75).

Gründungsvater: Bäckermeister Richard Thiergen (Mitte mit Zigarre) finanzierte und dirigierte den Chor von 1919 bis '20. Quelle: privat

Nur sechs gestandene Männer waren es, die den Verein 1919 aus der Taufe gehoben haben. Das genaue Datum war in Vergessenheit geraten. Doch in den Akten des Belgershainer Heimatvereins, der am Sonnabend gleichzeitig sein 25-jähriges Bestehen im Schloss feiert, schlummerte das Geheimnis. Vereinschef Bernd Weisbrich, von der LVZ befragt, durchstöberte die alte Chronik von Schuldirektor Rudolf Hänel und fand das Gründungsdatum heraus. „Es war der 18. August“, sagt er.

Festschrift erscheint

Auch der Männerchor verfügt über eine Chronik, sie verfasste Sänger Roland Nagel bis vor zwei Jahren. „Auf sie haben wir für unsere Festschrift zurückgegriffen, die in einer Auflage von 100 Stück erscheint“, erklärt Bonert. „In weiten Teilen übernahm ich seinen Text, denn das Rad musste ja nicht neu erfunden werden, und führte die Geschichtsschreibung fort bis zum heutigen Zeitpunkt.“

So begann es: Der Männerchor Belgershain in seinen Anfangsjahren. Quelle: privat

Aus dem Schriftstück geht hervor, dass die Nationalsozialisten mit Beginn des Zweiten Weltkrieges das Singen im Chor verboten hatten. Viele Mitglieder mussten an die Front. Die Heimgekehrten und neue, jüngere Männer bauten das Ensemble ab 1952 unter Leitung von Siegfried Fritzsche neu auf. Sie sangen in der Bahnhofsgastsstätte Belgershain und in der „Eiche“, unternahmen zahlreiche Ausflüge. Lehrer Rudolf Lorenz, der den Chor 1955 übernahm, begründete die Tradition des Parksingens zu Pfingsten.

Zweimal in der Krise

Acht Chöre traten zum 50-jährigen Jubiläum 1969 im Schlosspark auf. In der Folgezeit nahm die Zahl der Sänger zweimal so stark ab, dass das Ensemble jeweils beinahe auseinandergebrochen wäre. Erst Gerhard Metz, ein Vollblutmusiker vom Sinfonieorchester Leipzig, der das Dirigat 1977 übernahm, verlieh ihm neuen Schwung.

Stattliche Truppe: Der Männerchor Belgershain in den 1950er-Jahren. Quelle: privat

Seit 2008 schwingt Gerhard Fritsch den Taktstock. „Eine echte Rampensau im positiven Sinne“, lobt Holger Rausch. „Er hat ein Gespür für die Auswahl der Titel. Man merkt ihm heute noch an, dass er sein Geld auf der Bühne verdiente; als Entertainer bezieht er das Publikum mit ein.“ Für Klaus Bonert ist er schlichtweg „ein Segen für den Chor“, weil er ein besonderes Händchen für den Umgang mit den Sängern habe.

Monsieur Malheur dirigiert

Die Anekdote, wie der Fuchshainer, der bis 2013 als Monsieur Malheur durch die Lande tourte, zum Männerchor Belgershain stieß, wird wieder und wieder erzählt. Er hörte das Ensemble, das einen ganz miserablen Tag erwischt hatte, und sagte: „So schlecht, wie ihr bei diesem Konzert gesungen habt, könnt ihr gar nicht sein. Ich übernehme euch.“

Suche nach jungen Stimmen

Die 22 Sänger vermag Fritsch anzuspornen, auch wenn nicht mehr alle in der Lage sind, Bäume auszureißen. Das Altersspektrum reicht von 58 bis 93 Jahren. „Gern hätten wir paar junge Stimmen, aber das ist uns trotz aller Werbung bisher nicht gelungen“, gesteht Rausch. Derzeit stehe die Existenz des Chors aber nicht auf dem Spiel. „Erst“, so Bonert, „wenn wir auf lange Sicht keine neuen Mitglieder gewinnen, wird es in fünf bis zehn Jahren eng.“ Zum Fest am Sonnabend muss sich also noch niemand die Laune vermiesen lassen.

Von Frank Pfeifer