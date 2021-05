Männertag im Landkreis Leipzig: Familienzeit statt Bollerwagen

Landkreis Leipzig

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und schlechtes Wetter: Der Vatertag, der eigentlich jedes Jahr feuchtfröhliche Männerrunden durch den Landkreis Leipzig treibt, stand 2021 unter schwierigen Vorzeichen. Trotzdem zog es am freien Himmelfahrtstag einige Gruppen in die Wälder und Parks zwischen Borna und Grimma. Mit dem Bollerwagen die Gegend unsicher zu machen stand dabei für die Herren nicht automatisch auf dem Plan. Viele nutzen den Feiertag einfach für Ausflüge, Spaziergänge und Verwandtenbesuche – ganz in Familie.

Lisa Glänzel und Steven Lohse mit Oma Kathrin und ihren Zwillingstöchtern. Quelle: Bert Endruszeit

„Meine Frau hatte heute hier in Borna ihren zweiten Impftermin, da haben wir das gleich mit einem kleinen Familienausflug verbunden“, sagte der Otterwischer Sebastian Plorin mit Blick auf seine Frau Henriette. Für Töchterchen Marie (anderthalb Jahre) war der Spaziergang rund um den Breiten Teich gleich mit vielen Entdeckungen verbunden. „Wir haben uns Regenwürmer und sogar einen Reiher angesehen“, sagte Sebastian. Familienausflüge stehen bei ihm zum Männertag eigentlich immer auf dem Programm. „Mit dem Bierkasten durch die Gegend ziehen ist nicht so meine Sache. Ich bin heute einfach froh über den freien Tag.“

Familienzeit trotz Regenwetter

Das Regenwetter störte Lisa Glänzel und Steven Lohse überhaupt nicht. Die beiden waren mit ihren Zwillingen Jette und Luise (dreieinhalb Jahre) und Oma Kathrin Lohse in Borna unterwegs. „Wir sind jeden Tag draußen, heute mal mit Regenjacke, Regenhose und Gummistiefeln.“ Ihre beiden Töchter hatten Fahrrad und Roller dabei und flitzten damit über die nassen Wege. „Eigentlich ist das heute das perfekte Wetter für Spaziergänge, es ist halt nur etwas nass“, fanden Lisa und Steven. Normalerweise werden bei ihnen am Himmelfahrtstag Ausflüge mit dem Fahrrad unternommen oder auf die Sommerrodelbahn nach Kohren-Sahlis. „Mit meinem Mann Frank war ich oft mit dem Awo-Motorrad unterwegs“, so Kathrin Lohse.

Auf Heimatbesuch in Borna – Andrea und Andreas Schubert. Quelle: Bert Endruszeit

Andrea und Andreas Schubert waren auf Heimatbesuch in Borna. „Wir stammen von hier, doch irgendwann verschlug es uns beruflich nach Dresden. Heute besuchen wir hier meinen Vater. Das ist ja kein Problem, denn er ist längst geimpft.“ Ein gemeinsamer Spaziergang stehe noch auf der Liste. Das Wetter störe dabei nicht, mit dem Regenschirm sei das machbar. „Für uns war der Männertag immer ein Familientag. Ich war da nie mit Fahrrad und Bier unterwegs“, sagte Andreas Schubert.

Wenige Gruppen im Muldental unterwegs

Im Muldental sah das Bild ein bisschen anders aus. Hier machten sich bei Temperaturen um 11 Grad – begleitet von Regenschauern – nur wenige Männergruppen und Familien auf den Weg. Eine kleine Truppe, zu Fuß unterwegs, hielt an der Tradition fest. „Wir feiern schon seit Jahren zusammen und so schlecht kann das Wetter gar nicht sein, dass wir uns dadurch die Freude an der Männertagstour vermiesen lassen“, sagte Helmut Tautz. Weiter erzählten die sechs Haubitzer, dass sie seit Jahrzehnten diesen Tag für einen gemeinsamen Ausflug nutzen, um dabei über Gott und die Welt reden können. Hierbei kommen sogar die Geschichten aus der Jugend nicht zu kurz. Die Begegnungen mit anderen Leuten auf der Tour wolle er nicht missen, verriet Mitstreiter Steffen Detelmann noch, bevor die Truppe Richtung Thümmlitzsee weiterzog.

Diese Runde will sich vom schlechten Wetter nicht einschränken lassen. Abstand dabei muss sein, auch wenn Geimpfte bei Kontaktbeschränkungen nicht mehr zählen. Quelle: René Beuckert

Dort wartete man schon auf die ersten Gäste. Trotz Regen um die Mittagszeit, der nicht aufzuhören schien, hatten Robert Menzel und sein Team den Grill mit Roster und Schnitzel belegt. Aber genauso waren zur Stärkung belegte Brötchen und Fischbrötchen im Angebot. „Um diese Zeit drängen sich sonst hier die Besucher. Zunehmend Familien haben diesen Tag für sich entdeckt, doch bei Regenwetter sind wahrscheinlich nicht so viele unterwegs. Dennoch bin ich voller Zuversicht, dass wieder etliche am Thümmlitzsee Rast machen“, bemerkt Menzel.

Der Grill am Thümmlitzsee erfreute sich durch das schlechte Wetter nur an wenig Besuch. Quelle: René Beuckert

Eveline und Steffen Schnabel aus Leipzig begehen mit Wanderungen durch die Natur den sogenannten Männertag auf ihre Weise. „Am liebsten sind wir im Muldental unterwegs, doch das so wenig Leute diesen Tag nutzen um in der Natur zu sein, verwundert uns schon“, sagt Eveline Schnabel. Jetzt wollen sie weiter, von der Hängebrücke kommend, bis nach Höfgen wandern.

Von Bert Endruszeit, Rene Beuckert